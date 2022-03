Top hiện tượng kỳ quái không lời giải thách thức cả nhân loại

Tại câu lạc bộ golf San Juan Hills ở California, Mỹ bỗng xuất hiện một con cá mập báo. May mắn thay, các nhân viên của câu lạc bộ golf đã nhanh chóng giải cứu được chú cá mập và đưa nó về với đại dương. Đây là một trong những hiện tượng kỳ quái không ai lý giải nổi. Năm 2012, một số bia mộ từ thế kỷ 19 dạt vào bờ biển Ocean Beach ở San Francisco, bang California, Mỹ. Nguyên nhân của sự việc này được cho là do vào đầu thế kỷ 19, các nghĩa trang trong thành phố bị đóng cửa và các bia mộ được sử dụng làm vật liệu xây dựng cho nhiều dự án khác nhau, bao gồm cả một tường chắn sóng. Vào cuối thế kỷ 19, nhà phát minh William Leonard Hunt tuyên bố đã phát hiện những tàn tích cổ xưa của một nền văn minh đã mất tại sa mạc Kalahari. Nhiều cuộc thám hiểm đã diễn ra để kiểm chứng thông tin này, tuy nhiên kết quả vẫn chưa được giải đáp. Khoảng 4.000 bản khắc mô tả hình người, động vật và trừu tượng cùng các hình tròn, xoắn ốc và hình chữ thập nằm trên bờ biển Thái Bình Dương, phần phía Nam của bang Sinaloa, Mexico. Đến nay, nguồn gốc và ý nghĩa của các bản khắc vẫn chưa được giải mã. Đền Ain Dara tọa lạc tại Syria, nổi tiếng với những dấu chân kỳ lạ được tìm thấy trên khắp lối vào. Kích thước của các dấu chân này gấp 3 lần so với chân người. Hiện nay, nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra xung quanh các giả thuyết hình thành nên dấu chân này. Nếu tới sa mạc bên ngoài Moynaq, Uzbekistan, bạn sẽ tìm thấy một số con tàu gỉ sét. Trên thực tế, khu vực này, được gọi là Biển Aral, là biển kín lớn thứ tư trên thế giới. Tuy nhiên, nó đã cạn kiệt trong hơn 40 năm qua. Những chú chuột túi Wallaby thường được tìm thấy ở Australia. Nhưng tại sao chúng lại xuất hiện ở Đảo Lambay, ngoài khơi bờ biển Ireland? Theo Stars Insider, chúng có thể được đưa đến Ireland vào những năm 1950 và đã thích nghi với khí hậu ở đây. Cỗ máy Antikythera là một thiết bị cơ khí Hy Lạp cổ đại, được khôi phục vào năm 1901 từ một con tàu đắm gần đảo Antikythera. Với công nghệ tiên tiến so với thời bấy giờ, nguồn gốc của cơ chế này vẫn là một bí ẩn đối với khoa học hiện đại. Các thợ lặn đã khám phá ra một điều thú vị ở Cenote Angelita, Mexico, đó là một con sông ở dưới biển. Con sông đặc biệt này hình thành do được bao quanh bởi một đám mây hydro sunfua, một loại khí độc. Năm 1849, các công nhân xây dựng đã tìm thấy hóa thạch cá voi tại một trang trại ở bang Vermont, Mỹ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là khám phá được phát hiện ở nơi cách xa đại dương khoảng 322km. Các hóa thạch ước tính khoảng 12.500 năm tuổi. Những tượng đài hình cầu bằng đá khổng lồ này là công trình của một nền văn minh tiền Colombia, có niên đại từ năm 600 TCN. Tuy nhiên, mục đích thực sự của những quả cầu này vẫn còn là một bí ẩn vì nền văn minh tạo ra chúng đã biến mất cách đây rất lâu. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một khu đền cổ đại ở Thổ Nhĩ Kỳ, được gọi là Gobekli Tepe. Quần thể kiến trúc này gồm những cột đá chạm khắc hình ảnh phong cảnh, động vật, có niên đại từ thiên niên kỷ thứ 10 TCN. Năm 1985, các chuyên gia tìm thấy hai đầu máy xe lửa có niên đại từ đầu những năm 1850 ở ngoài khơi New Jersey, Mỹ. Đến nay, họ vẫn chưa tìm được lời giải thích thuyết phục cho hiện tượng này. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

Tại câu lạc bộ golf San Juan Hills ở California, Mỹ bỗng xuất hiện một con cá mập báo. May mắn thay, các nhân viên của câu lạc bộ golf đã nhanh chóng giải cứu được chú cá mập và đưa nó về với đại dương. Đây là một trong những hiện tượng kỳ quái không ai lý giải nổi. Năm 2012, một số bia mộ từ thế kỷ 19 dạt vào bờ biển Ocean Beach ở San Francisco, bang California, Mỹ. Nguyên nhân của sự việc này được cho là do vào đầu thế kỷ 19, các nghĩa trang trong thành phố bị đóng cửa và các bia mộ được sử dụng làm vật liệu xây dựng cho nhiều dự án khác nhau, bao gồm cả một tường chắn sóng. Vào cuối thế kỷ 19, nhà phát minh William Leonard Hunt tuyên bố đã phát hiện những tàn tích cổ xưa của một nền văn minh đã mất tại sa mạc Kalahari. Nhiều cuộc thám hiểm đã diễn ra để kiểm chứng thông tin này, tuy nhiên kết quả vẫn chưa được giải đáp. Khoảng 4.000 bản khắc mô tả hình người, động vật và trừu tượng cùng các hình tròn, xoắn ốc và hình chữ thập nằm trên bờ biển Thái Bình Dương, phần phía Nam của bang Sinaloa, Mexico. Đến nay, nguồn gốc và ý nghĩa của các bản khắc vẫn chưa được giải mã. Đền Ain Dara tọa lạc tại Syria, nổi tiếng với những dấu chân kỳ lạ được tìm thấy trên khắp lối vào. Kích thước của các dấu chân này gấp 3 lần so với chân người. Hiện nay, nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra xung quanh các giả thuyết hình thành nên dấu chân này. Nếu tới sa mạc bên ngoài Moynaq, Uzbekistan, bạn sẽ tìm thấy một số con tàu gỉ sét. Trên thực tế, khu vực này, được gọi là Biển Aral, là biển kín lớn thứ tư trên thế giới. Tuy nhiên, nó đã cạn kiệt trong hơn 40 năm qua. Những chú chuột túi Wallaby thường được tìm thấy ở Australia. Nhưng tại sao chúng lại xuất hiện ở Đảo Lambay, ngoài khơi bờ biển Ireland? Theo Stars Insider, chúng có thể được đưa đến Ireland vào những năm 1950 và đã thích nghi với khí hậu ở đây. Cỗ máy Antikythera là một thiết bị cơ khí Hy Lạp cổ đại, được khôi phục vào năm 1901 từ một con tàu đắm gần đảo Antikythera. Với công nghệ tiên tiến so với thời bấy giờ, nguồn gốc của cơ chế này vẫn là một bí ẩn đối với khoa học hiện đại. Các thợ lặn đã khám phá ra một điều thú vị ở Cenote Angelita, Mexico, đó là một con sông ở dưới biển. Con sông đặc biệt này hình thành do được bao quanh bởi một đám mây hydro sunfua, một loại khí độc. Năm 1849, các công nhân xây dựng đã tìm thấy hóa thạch cá voi tại một trang trại ở bang Vermont, Mỹ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là khám phá được phát hiện ở nơi cách xa đại dương khoảng 322km. Các hóa thạch ước tính khoảng 12.500 năm tuổi. Những tượng đài hình cầu bằng đá khổng lồ này là công trình của một nền văn minh tiền Colombia, có niên đại từ năm 600 TCN. Tuy nhiên, mục đích thực sự của những quả cầu này vẫn còn là một bí ẩn vì nền văn minh tạo ra chúng đã biến mất cách đây rất lâu. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một khu đền cổ đại ở Thổ Nhĩ Kỳ, được gọi là Gobekli Tepe. Quần thể kiến trúc này gồm những cột đá chạm khắc hình ảnh phong cảnh, động vật, có niên đại từ thiên niên kỷ thứ 10 TCN. Năm 1985, các chuyên gia tìm thấy hai đầu máy xe lửa có niên đại từ đầu những năm 1850 ở ngoài khơi New Jersey, Mỹ. Đến nay, họ vẫn chưa tìm được lời giải thích thuyết phục cho hiện tượng này. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV