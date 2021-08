Top hiện tượng kỳ bí không lời giải thách thức cả nhân loại

Sự kiện kỳ bí "Dấu chân của quỷ" xảy ra ở Đông Devon, Anh vào tháng 2/1855. Sau khi tuyết rơi nặng, người dân phát hiện những dấu chân in trên nền tuyết trắng. Những dấu chân bí ẩn này xuất hiện trên một đoạn đường thẳng dài và đi theo một hướng duy nhất. Dấu chân bí ẩn này xuất hiện ở nhiều nơi từ mái nhà, ống nước, tường cho đến đống rơm khô. Một số dấu chân dừng lại ở nơi hoang vu và biến mất một cách bí ẩn. Nhiều người suy đoán những dấu chân lạ kỳ trên là của quỷ dữ. Chiều 5-12-1945, cả 5 chiếc máy bay ném bom của Hải quân bay huấn luyện từ Florida nhưng bỗng “bốc hơi” với 14 phi công dày dặn kinh nghiệm. Từ đây truyền thuyết về Tam giác quỷ Bermuda bắt đầu. Trong nhiều thế kỷ, Tam giác quỷ Bermuda - vùng biển Đại Tây Dương kết nối Bermuda, Florida và Puerto Rico - đồng nghĩa với những vụ mất tích đáng kinh ngạc. Tại đây, gần 100 tàu và máy bay đã biến mất một cách bí ẩn không thể lí giải. Năm 1492, nhà thám hiểm Christopher Columbus từng viết rằng số đo la bàn bỗng thất thường khi tàu đến gần khu vực. Một giả thiết cho rằng khu vực gần với đường cực âm của Trái đất nên làm lệch hướng la bàn Năm 1959, 9 sinh viên trẻ đi trượt tuyết trong kỳ nghỉ ở dãy núi Ural, Nga đã gặp tai nạn bí ẩn, một đi không trở về. Nhóm 9 sinh viên này đã rời khỏi lều của họ lúc nửa đêm nhưng không đi tất, giầy trượt hay quần áo ấm. Họ đã ra ngoài đi bộ trong thời tiết lạnh giá. Những thi thể nạn nhân được tìm thấy có những thương tích bí ẩn như có người bị vỡ đầu, người bị mất lưỡi, người bị vùi lấp trong tuyết trắng...Vụ tai nạn thảm khốc này đã khiến các nhà điều tra đau đầu truy tìm manh mối nhưng tới hiện tại vẫn chưa tìm được nguyên nhân vụ việc. Bị mất tích hơn 100 năm trước, SS Waratah vẫn là một trong những bí ẩn hàng hải lớn nhất mọi thời đại. Vào tháng 7-1909, tàu hơi nước này chở khách khởi hành đến Cape Town nhưng chỉ sau 1 ngày đã biến mất không dấu vết. Với trọng lượng gần 10.000 tấn, con tàu SS Waratah dài 152m khi đó chở theo 211 người và cho đến ngày nay người ta vẫn chưa tìm thấy tàn tích của con tàu hay những hành khách xấu số của nó. Vụ mất tích của máy bay MH 370 (hãng hàng không Malaysia Airlines) cũng tương tự như vậy. Máy bay biến mất vào ngày 8-3-2014, trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, trên khoang chở 239 người. Một cuộc tìm kiếm rộng lớn đã diễn ra trên khắp Ấn Độ Dương và Biển Đông. Mãi cho đến năm 2015, mảnh vỡ đầu tiên của nó dạt vào bờ biển Réunion, ở Ấn Độ Dương. Không ai biết tai nạn do lỗi máy móc hay phi công cố tình làm rơi máy bay. Năm 1955, người dân Kentucky, Mỹ xôn xao việc người ngoài hành tinh ghé thăm vùng Kelly-Hopkinsville. Nhiều nhân chứng trong đó có cả cảnh sát tiểu bang, cảnh sát địa phương đã báo cáo với giới chức trách việc nhìn thấy người ngoài hành tinh. Theo lời kể của các nhân chứng, người ngoài hành tinh cao 0,9m, tai nhọn, móng dài, chân và tay mỏng. Những sinh vật ngoài Trái đất này có màu bạc. Mặc dù không bước vào bên trong nhà nhưng những người ngoài hành tinh xuất hiện ở cửa sổ và cửa ra vào khiến những người trong nhà hoảng loạn. Các cư dân của St. Louis ở Saskatchewan, Canada, cho biết dù đường tàu ở gần ngôi làng đã bị dỡ bỏ nhiều năm trước, họ vẫn tiếp tục nhìn thấy những ánh sáng bí ẩn lơ lửng trên đường ray cũ, như thể một đoàn tàu ma đang chạy qua. Tàu Mary Celeste vẫn là thách thức đối với giới sử học với tư cách là một trong những bí ẩn hàng hải lớn nhất. Con tàu khởi hành từ thành phố New York vào tháng 11-1872 nhưng chỉ hơn 1 tuần sau, nó bị bỏ rơi và trôi dạt trên Đại Tây Dương trong tình trạng hoàn toàn nguyên vẹn và đầy ắp hàng hóa. Mời các bạn xem video: 7 hiện tượng thiên nhiên bí ẩn gây tò mò nhất. Nguồn: Neews.

