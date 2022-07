Top địa danh đáng sợ nhất hành tinh, tuyệt đối không xâm phạm!

Được mệnh danh là "đầm lầy ma" hay "đầm lầy tử thần", Manchac nằm ở New Orleans, tiểu bang Louisiana, phía nam nước Mỹ. Không khí u ám, những ngôi mộ tập thể, cá sấu châu Mỹ hung tợn cũng như những thân cây có hình dáng ma quái là những thứ khiến không ai dám đặt chân đến địa danh đáng sợ này. Đầm lầy Manchac còn được biết đến với cái tên đầm lầy ma. Nó gắn liền với truyền thuyết về một lời nguyền thần bí từ những năm 1920. Có tới 3 ngôi làng cùng nhiều người dân sống trong vùng của đầm lầy ma đã biến mất một cách bí ẩn sau một cơn bão. Bhangarh là thị trấn ma ám nổi tiếng nhất châu Á và thế giới. Các chuyên gia tin rằng nơi đây có thể trở thành khu vực nguy hiểm với bất kỳ ai một khi ánh sáng mặt trời biến mất. Theo lời dân địa phương, nhiều người cố ý ở lại trong lâu đài và sau đó, họ mất tích không dấu vết. Thị trấn Centralia là cửa ngõ địa ngục thực sự. Vào năm 1962, do một sự cố mà ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan sâu vào mọi ngóc ngách của mỏ hoang. Đồng thời, ngọn lửa cũng lan rộng, thiêu đốt trong lòng đất, bên dưới các con phố của thị trấn. Ngày nay, nguy hiểm rình rập khắp nơi xung quanh thị trấn Centralia bao gồm các loại khí độc hại, đường phố nứt toác, sụp đổ… Năm 1971, trong một lần thăm dò địa chất tại sa mạc Karakum, Turkmenistan, các nhà địa chất Liên Xô đã khoan trúng một hang ngầm chứa khí gas tự nhiên. Lo ngại khí độc có thể bị giải phóng từ đây, các nhà địa chất quyết định châm lửa đốt hố và cho rằng, ngọn lửa sẽ tắt trong vài ngày. Tuy nhiên, do lượng khí gas quá nhiều nên hố vẫn bùng cháy cho đến ngày nay tạo thành một "hố địa ngục" đáng sợ. Được phát hiện ở Tunisia, Điện thờ Địa ngục chứa đựng hàng nghìn ngôi mộ trẻ em. Theo phỏng đoán của nhiều nhà khoa học, chúng có thể là nạn nhân của một cuộc thảm sát tàn khốc. Thậm chí, những đứa trẻ có thể đã bị giết và bị ăn thịt. Một trong những nơi rùng rợn, ma quái bậc nhất trên thế giới là thị trấn ma Pripyat của Ukrainie. Thảm họa hạt nhân năm 1986 đã khiến Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl phải đóng cửa và tất cả cư dân ở các vùng lân cận phải sơ tán đi nơi khác, bỏ lại đằng sau một vùng hoang tàn và chết chóc khi các chất bức xạ phóng xạ vẫn còn tồn tại ở đây. Hang Actun Tunichil Muknal còn có tên là hang của những chiếc đầu lâu thủy tinh. Khắp hang Actun Tunichil Muknal ở Belize rải rác nhiều bộ xương người mà các nhà khảo cổ cho rằng, họ là nạn nhân của tục tế thần của người Maya cổ đại. Aokigahara có nghĩa là Biển cây nhưng còn được tên gọi bằng một tên khác là là Jukai - “Khu rừng tự tử” bởi đây là địa điểm quyên sinh của nhiều người Nhật. Từ lâu đã bị đồn là bị quỷ ám, toàn bộ khu rừng luôn bị bao trùm trong bầu không khí rất tĩnh lặng, u ám và tối tăm. Nằm chôn vùi trong sa mạc hoang vu, cách thành phố Nazca ở Peru 30km, nghĩa trang Chauchilla khiến nhiều người lạnh gáy với các truyền thuyết ma quái được truyền tụng rộng rãi bởi người dân địa phương xung quanh các bộ hài cốt khô khốc, trắng hếu được đặt trong các hố và ở tư thế ngồi dựa lưng. Nằm ở phía Nam thành phố Mexico, hòn đảo nhỏ mang tên Isla de las Munecas (Đảo búp bê) là địa điểm nổi tiếng với hàng nghìn con búp bê không còn nguyên vẹn treo lủng lẳng trên cây, xung quanh nhà cửa và giăng kín lối đi trên đảo. Hiện nay, Đảo búp bê trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều du khách và người ta đồn rằng, ánh mắt của những con búp bê này sẽ dõi theo du khách bất kể họ đi đến đâu. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

