Top 5 giống chó khổng lồ nhất Trái đất, con người phải kiêng nể

1. Giống chó Tibetan Mastiff – Ngao Tây Tạng. Trong danh sách top 5 giống chó to nhất thế giới không thể bỏ qua Tibetan Mastiff hay còn được gọi là Ngao Tây Tạng. Giống chó này sở hữu cái đầu lớn trông như bờm sư tử. Bộ lông dày và bông xù khiến chúng càng trở nên to hơn. Thông thường phải mất 5 năm để một con Ngao Tây Tạng đạt được kích thước tối đa. Chúng lớn khá chậm nhưng khi trưởng thành có thể cao trên 75cm và nặng đến hơn 60kg. Hiện nay, giống chó này được ưa chuộng sử dụng để trông nhà, bảo vệ vườn tược, trang trại cho gia chủ rất tốt. 2.Giống chó Dogue de Bordeaux – Ngao Pháp. Dogue de Bordeaux hay còn có tên gọi khác là Ngao Pháp. Theo các nhà khoa học nghiên cứu thì trung bình mỗi con sẽ có chiều cao khoảng 58-70cm, cân nặng có thể đạt từ 57 đến 68kg. Với kích thước như trên, giống chó này được xếp hạng trung bình trên thế giới. Nhưng xét về tổng thể thì giống chó này vẫn lớn hơn rất nhiều loại khác. Từ những năm đầu của thế kỷ XX, giống chó này đã được sử dụng phổ biến làm chó kéo xe. Chúng được sử dụng trong hầu hết các ngành nghề khác nhau. Khi tham gia các hoạt động ngoài trời Ngao Pháp khá năng nổ và hoạt bát. Trái lại khi ở trong nhà, chúng lại rất hiền không nghịch phá, ồn ào.

3.Giống chó Saint Bernard. Giống chó Saint Bernard có nguồn gốc từ Thụy Sĩ. Nó chính là con lai của giống chó bản địa với giống chó Ngao Tây Tạng của châu Á. Ban đầu, giống chó này được nuôi ở dãy núi Alps để kéo xe. Sau này nó được huấn luyện để làm công tác cứu hộ. Với thân hình đồ sộ cùng với sức khỏe vô địch, chó Saint Bernard có thể hỗ trợ vận chuyển người bị nạn, đào tuyết cứu hộ người bị chôn vùi rất hiệu quả. Theo thống kê thì một con chó Saint Bernard sẽ có tuổi thọ trung bình từ 8 – 10 năm và nặng đến 120 kg. 4.Giống chó Deerhound Scotland. Deerhound Scotland là giống chó chân dài chúng được người bản địa sử dụng để săn hươu. Giống chó này có nguồn gốc từ Scotland, trong thời gian dài của lịch sử nó đã được sử dụng làm cho đi săn cho con người. Deerhound là giống chó săn hươu cừ khôi. Giống chó này có chiều cao lên tới 81,28 cm và nặng gần 50kg. Đôi chân dài nhanh nhẹn giúp chúng có thể dễ dàng đuổi theo con mồi. Hiện nay, người ta không còn sử dụng chó Deerhound để đi săn nữa mà được dùng để tham gia vào các tour du lịch dẫn đường và thu hút sự chú ý cho khách du lịch. 5.Giống chó Great Dane. Great Dane chính là loài chó đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness nhờ sở hữu kích thước to lớn nhất thế giới. Chúng có những chiếc chân dài thẳng tắp và chắc khỏe. Cơ bắp trên cơ thể săn chắc và cuồn cuộn. Một con chó Great Dane trưởng thành có thể cao từ 71 đến 111,76cm, cân nặng đạt từ 45 – 90 kg tùy thể trạng. Tuy nhiên kích thước to lớn cũng ảnh hưởng phần nào đến tuổi thọ của chúng. Giống chó này chỉ sống đến 6 – 8 tuổi.

