Top 10 sản phẩm in 3D gây choáng váng

Công nghệ in 3D (tên tiếng anh là Three Dimensional Printing) là loại công nghệ in bồi đắp các vật liệu, kết hợp một chuỗi các công đoạn khác nhau để tạo nên một vật thể 3 chiều. Với công nghệ in 3D, các lớp vật liệu (nhựa, kim loại,…) sẽ được đắp chồng lên nhau và định dạng dưới sự kiểm soát của một chiếc máy tính để tạo ra vật thể theo mong muốn của người dùng. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ in 3D, cho đến nay người dùng đã có thể dễ dàng có được hàng loạt các sản phẩm in 3D độc đáo từ chiếc máy in 3D. In răng giả 3D. Dòng máy in 3D Resin được ưa chuộng, bởi tạo ra các sản phẩm in 3D như mẫu răng, hàm, nướu một cách nhanh chóng và tiết kiệm nhiều chi phí hơn. Đồng thời, máy in 3D nha khoa còn mang lại hiệu quả tối đa trong việc tạo những mẫu kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng. Nguồn: https://formlabs.com/). In 3D Socola. Những chiếc máy in 3D Socola hoạt động tương tự như loại máy in FDM thông thường. Với đầu máy đùn di chuyển xung quanh và đặt socola nóng chảy theo một hình dạng tùy ý theo từng lớp. Cuối cùng, socola sẽ đông lại thành sản phẩm ở thể rắn với hình dáng mong muốn đã cài đặt ban đầu cho máy. Cocoa Press có chức năng y như những máy in 3D hiện nay, nhưng thay vì phun ra nhựa thì nó sẽ phun ra sôcôla được chế biến bằng công thức đặc biệt. Nếu muốn, người dùng vẫn có thể tự tạo ra công thức sôcôla của riêng mình. In 3D trang sức. Có thể nói, việc tạo mô hình tổng thể cho trang sức trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ vào công nghệ in 3D. Đồng thời, ứng dụng in 3D sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian tạo sản phẩm 3D kỹ thuật số. In 3D bikini. Các nhà bán lẻ đã cho thấy rằng có thể dùng máy in 3D để chế tạo bikini và áo tắm. Tuy nhiên, mức chi phí để có thể in 3D một chiếc áo tắm rất cao nên khả năng ứng dụng thực tế không lớn. In 3D súng.Mặc dù in 3D súng đang gặp phải nhiều vấn đề pháp lý và an ninh ở nhiều quốc gia. Nhưng việc chế tạo mẫu súng bằng công nghệ 3D vẫn là một phát minh tiến bộ của nhân loại. Trong ảnh là một khẩu súng được in 3D được làm hầu như hoàn toàn bằng nhựa. Ảnh: AP. In 3D bàn tay giả. Lĩnh vực y tế là một trong những ngành tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ in 3D để in bàn tay giả tương thích với từng bệnh nhân. có thể hoạt động, cầm nắm linh hoạt như tay thật. Trong ảnh là cậu bé Muhammad Muqri Mifzal Rhemi Rizal có thể chơi đùa cùng bố mẹ nhờ chiếc tay giả được in 3D. Nguồn: The Star/Asia News Network. In 3D nhạc cụ. Chương trình Nghệ sĩ trẻ AVIVA phối hợp với Hiệp hội Âm học Mỹ tạo ra cây đàn violin bằng phương pháp in 3D để giảm giá thành loại nhạc cụ này, giúp nhiều người tiếp cận - Ảnh: GNN In 3D xe hơi. Trong ảnh là siêu xe in 3D sử dụng động cơ hybrid có công suất 1.233 mã lực, tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 1,9 giây. Trên thế giới, rất ít xe có khả năng tăng tốc chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Tốc độ tối đa của chiếc siêu xe này lên tới trên 400 km/giờ. In 3D hóa thạch. Kết hợp công nghệ in 3D sẽ hỗ trợ các nhà cổ sinh vật học hoàn thành những mẫu vật thời tiền sử và xây dựng các vật thể trưng bày trong khu vực bảo tàng. “Máy in 3D sẽ là một bước thay đổi trong khoa học cổ sinh vật học một khi chi phí rẻ hơn”, Louise Leakey người điều hành một bảo tàng hóa thạch ảo nói.

In 3D đôi giày. Những tiến bộ không ngừng của công nghệ in 3D đã dẫn đến một sự biến đổi mới trong ngành thời trang với sự xuất hiện của những đôi giày 3D từ các thương hiệu giày nổi tiếng như Adidas, Nike, Reebok... Thời trang hiện nay mang tính độc đáo khá nhiều, mà công nghệ 3D lại cho phép tạo ra nhiều kiểu dáng, hình mẫu khác nhau. Do đó, không lạ gì khi các nhà thiết kế đang dần “quay trở lại với công nghệ này.

Công nghệ in 3D (tên tiếng anh là Three Dimensional Printing) là loại công nghệ in bồi đắp các vật liệu, kết hợp một chuỗi các công đoạn khác nhau để tạo nên một vật thể 3 chiều. Với công nghệ in 3D, các lớp vật liệu (nhựa, kim loại,…) sẽ được đắp chồng lên nhau và định dạng dưới sự kiểm soát của một chiếc máy tính để tạo ra vật thể theo mong muốn của người dùng. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ in 3D, cho đến nay người dùng đã có thể dễ dàng có được hàng loạt các sản phẩm in 3D độc đáo từ chiếc máy in 3D. In răng giả 3D. Dòng máy in 3D Resin được ưa chuộng, bởi tạo ra các sản phẩm in 3D như mẫu răng, hàm, nướu một cách nhanh chóng và tiết kiệm nhiều chi phí hơn. Đồng thời, máy in 3D nha khoa còn mang lại hiệu quả tối đa trong việc tạo những mẫu kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng. Nguồn: https://formlabs.com/). In 3D Socola . Những chiếc máy in 3D Socola hoạt động tương tự như loại máy in FDM thông thường. Với đầu máy đùn di chuyển xung quanh và đặt socola nóng chảy theo một hình dạng tùy ý theo từng lớp. Cuối cùng, socola sẽ đông lại thành sản phẩm ở thể rắn với hình dáng mong muốn đã cài đặt ban đầu cho máy. Cocoa Press có chức năng y như những máy in 3D hiện nay, nhưng thay vì phun ra nhựa thì nó sẽ phun ra sôcôla được chế biến bằng công thức đặc biệt. Nếu muốn, người dùng vẫn có thể tự tạo ra công thức sôcôla của riêng mình. In 3D trang sức. Có thể nói, việc tạo mô hình tổng thể cho trang sức trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ vào công nghệ in 3D. Đồng thời, ứng dụng in 3D sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian tạo sản phẩm 3D kỹ thuật số. In 3D bikini. Các nhà bán lẻ đã cho thấy rằng có thể dùng máy in 3D để chế tạo bikini và áo tắm. Tuy nhiên, mức chi phí để có thể in 3D một chiếc áo tắm rất cao nên khả năng ứng dụng thực tế không lớn. In 3D súng.Mặc dù in 3D súng đang gặp phải nhiều vấn đề pháp lý và an ninh ở nhiều quốc gia. Nhưng việc chế tạo mẫu súng bằng công nghệ 3D vẫn là một phát minh tiến bộ của nhân loại. Trong ảnh là một khẩu súng được in 3D được làm hầu như hoàn toàn bằng nhựa. Ảnh: AP. In 3D bàn tay giả. Lĩnh vực y tế là một trong những ngành tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ in 3D để in bàn tay giả tương thích với từng bệnh nhân. có thể hoạt động, cầm nắm linh hoạt như tay thật. Trong ảnh là cậu bé Muhammad Muqri Mifzal Rhemi Rizal có thể chơi đùa cùng bố mẹ nhờ chiếc tay giả được in 3D. Nguồn: The Star/Asia News Network. In 3D nhạc cụ. Chương trình Nghệ sĩ trẻ AVIVA phối hợp với Hiệp hội Âm học Mỹ tạo ra cây đàn violin bằng phương pháp in 3D để giảm giá thành loại nhạc cụ này, giúp nhiều người tiếp cận - Ảnh: GNN In 3D xe hơi. Trong ảnh là siêu xe in 3D sử dụng động cơ hybrid có công suất 1.233 mã lực, tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 1,9 giây. Trên thế giới, rất ít xe có khả năng tăng tốc chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Tốc độ tối đa của chiếc siêu xe này lên tới trên 400 km/giờ. In 3D hóa thạch. Kết hợp công nghệ in 3D sẽ hỗ trợ các nhà cổ sinh vật học hoàn thành những mẫu vật thời tiền sử và xây dựng các vật thể trưng bày trong khu vực bảo tàng. “Máy in 3D sẽ là một bước thay đổi trong khoa học cổ sinh vật học một khi chi phí rẻ hơn”, Louise Leakey người điều hành một bảo tàng hóa thạch ảo nói.

In 3D đôi giày. Những tiến bộ không ngừng của công nghệ in 3D đã dẫn đến một sự biến đổi mới trong ngành thời trang với sự xuất hiện của những đôi giày 3D từ các thương hiệu giày nổi tiếng như Adidas, Nike, Reebok... Thời trang hiện nay mang tính độc đáo khá nhiều, mà công nghệ 3D lại cho phép tạo ra nhiều kiểu dáng, hình mẫu khác nhau. Do đó, không lạ gì khi các nhà thiết kế đang dần “quay trở lại với công nghệ này.