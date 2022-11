Top 10 loài rơi kỳ dị nhất hành tinh, ai thấy cũng giật mình

1. Rơi đầu búa: được tìm thấy ở những cánh rừng mưa châu Phi, những con dơi đực của loài dơi to lớn này sở hữu cái đầu to với hình dáng rất kỳ lạ. (Nguồn: Sarah Olson) 2. Dơi ma: loài dơi có lông trắng này được tìm thấy tại các cánh rừng nhiệt đới ở Mexico, Brazil và cả trên đảo Trinidad, vùng Ca-ri-bê. Chúng là loài sống đơn độc. Suốt thời gian ban ngày, chúng treo mình dưới những lá cọ và chỉ bay lượn vào ban đêm để tìm kiếm thức ăn. (Nguồn: ausbats.org) 3. Dơi Chapin’s: loài dơi có “kiểu tóc” kỳ quặc. Thức ăn yêu thích của dơi Chapin’s là côn trùng. Chúng ta có thể gặp chúng trong những cánh rừng nhiệt đới tại Trung Phi. 4. Dơi Mặt Nhăn: những chú dơi thích ăn hoa quả này sống ở Mexico và Trung Mỹ. Tại đây, chúng còn được biết đến với những cái tên như “murcielago viejito” (“dơi ông già”) hoặc “murcielago zopilote” (“dơi mặt trần”) bởi vì khuôn mặt nhăn nhúm và không có da của chúng. (Nguồn: Reddit) 5. Dơi Tai To: giống như những loài dơi khác, Dơi Tai To sử dụng sóng âm để tìm mồi. Thức ăn yêu thích của chúng là những con côn trùng bay. 6. Dơi Săn Cá: đây là một loài dơi lớn, sống ở Mexico, Trung và Nam Mỹ. Chúng hầu như chỉ ăn cá. Chúng dùng móng vuốt để chộp lấy cá trên mặt nước và đôi cánh trợ giúp chúng khi ăn. (Nguồn: National Geographic) 7. Dơi Mặt Quỷ: sống khắp nơi trên Lục Địa Mới, trải dài từ phía nam Hoa Kỳ cho đến Peru. Chúng sở hữu một vẻ ngoài vô cùng kỳ quặc: gần như không có mũi, trên mặt có những lớp da cứng kỳ lạ cùng cái trán nhô lên. (Nguồn: Vietnamnet) 8. Dơi chân dính: loài dơi này chỉ sống ở vùng Madagascar. Người ta từng cho rằng chúng dùng giác hút trên đôi cánh và mắt cá chân để bám vào các lá cọ cũng như những bề mặt trơn nhẵn khác. (Nguồn: Tumblr) 9. Dơi mũi ống: chúng được tìm thấy năm 1984 và gây được sự chú ý nhờ đôi lỗ mũi hình ống kỳ lạ cùng những sọc vằn trên lưng (rất rất ít loài dơi nào có đặc điểm này). Thức ăn chủ yếu của chúng là quả sung và một số loại trái cây khác. (Nguồn: National Geographic) 10. Dơi Chuối: chỉ sống ở vùng phía Tây của Mexico, nổi tiếng với chiếc mũi rất dài. Người ta thường thấy loài dơi này trong các đồn điền trồng chuối và đó là lý do tại sao nó lại có cái tên giản dị mà ngộ nghĩnh này. (Nguồn: Kenh14) Mời quý độc giả xem video: Tiêu Điểm: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

