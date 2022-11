Tò mò giống bò “cơ bắp” siêu to sắp lộ diện tại Việt Nam

Thông tin giống bò cơ bắp cuồn cuộn hay là bò 3B (Blanc Blue Belgium), trọng lượng bò trưởng thành có thể đạt 1 tấn sắp được một doanh nghiệp tại Hà Nội đưa về từ Bỉ khiến dư luận quan tâm. Bởi, hình ảnh những chú bò này khác xa với các giống bò thường thấy tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người trong giới chăn nuôi đại gia súc không lạ gì với giống bò 3B vì chúng đã đưa về Việt Nam từ lâu. "Việt Nam nhập bò giống 3B về lấy tinh hoặc nhập tinh bò 3B về phối giống với bò cái trong nước để thích nghi với thổ nhưỡng địa phương. Do bò 3B có trọng lượng lớn nên chỉ lai được với một số giống bò cái trong nước nhất định chứ không đại trà. Những con bò 3B thuần chuẩn với cơ bắp cuồn cuộn được nuôi để lấy tinh tại các trại giống nên ít người được thấy. Người ta không nhập bò 3B thuần chủng về nuôi làm bò thịt vì không có hiệu quả kinh tế. Bò nuôi lấy thịt là bò lai 3B, dù các chỉ số về trọng lượng, tỉ lệ thịt không bằng giống gốc nhưng cải thiện hơn giống bò địa phương là tốt rồi" – một cán bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia giải thích. Trong khi đó, lão nông Võ Quan Huy (Long An) – người nổi tiếng với đàn bò Úc hàng nghìn con - cho hay trong đàn bò của ông có giống bò 3B nhưng không nhiều. Theo thông tin từ The Cattle Site, bò 3B có thể đạt trọng lượng từ 850 - 900 kg và có thể cao hơn 1,4 mét. Trọng lượng của một con bò đực trưởng thành có thể lên tới từ 1.100 - 1.250 kg. Thậm chí không phải là hiếm khi nhìn thấy những con bò nặng hơn 1.300 kg. Cơ bắp là sự phát triển tự nhiên của giống bò này. Tuy nhiên, bò 3B chỉ bắt đầu phát triển cơ bắp khi chúng từ 4 - 6 tuần tuổi. Bò 3B nổi tiếng với cơ bắp ấn tượng và thường được gọi là "thịt bò hai lớp". Chúng vượt trội hơn tất cả các giống bò thịt khác về năng suất thịt (lên đến 80%). Khi được sử dụng trong các chương trình lai tạo giữa các giống bò sữa hoặc bò thịt khác, chúng làm tăng năng suất thịt xẻ từ 5 - 7% so với dòng mẹ. >>>Xem thêm video: Gia tăng số lượng trâu, bò chết rét (Nguồn: Tin Tức VTV24).

