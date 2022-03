Tìm ra nơi con người kéo dài tuổi thọ, sống đến nghìn năm tuổi

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã sử dụng dữ liệu thu được từ kính viễn vọng không gian Kepler của NASA để đo quỹ đạo của các hành tinh xa xôi và phát hiện một hành tinh thú vị. Đó chính là hành tinh EPIC 228813918 b bên ngoài hệ mặt trời và quay nhanh hơn Trái đất rất nhiều lần. Kết quả sau đó được gửi đến Monthly Notices, một Hiệp hội Thiên văn Anh, theo MSN. Hành tinh EPIC 228813918 b quay xung quanh một sao lùn loại M có tên EPIC 228813918. Phải mất 4,5 giờ để EPIC 228813918 b hoàn thành quay một vòng quanh ngôi sao mẹ. Do vậy, một ngày ở Trái Đất tương đương 5 năm ở hành tinh này. Vì vậy, nếu sinh sống trên EPIC 228813918 b, con người có thể đạt tuổi thọ 150.000 năm (tất nhiên đây không phải là năm trên Trái đất). Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng bức xạ mạnh tạo ra khi hành tinh EPIC 228813918 b di chuyển quá gần hành tinh mẹ của nó có thể ảnh hưởng đến sự sống ở đây. Nếu vẫn giữ nguyên nếp sinh hoạt bình thường ở Trái Đất thì mỗi giấc ngủ của chúng ta sẽ kéo dài tới tận 2 năm, do đó 150.000 năm nghe có vẻ rất lâu, nhưng thực tế nó sẽ trôi qua rất nhanh. Điều thú vị là EPIC 228813918 b có kích thước xấp xỉ Trái đất với thành phần ước tính 45% là sắt. Nhưng đây vẫn chưa phải là hành tinh có quỹ đạo ngắn nhất từng được phát hiện. Hành tinh KOI 1843.03 xoay quanh sao lùn mẹ loại M với thời gian nhanh hơn 4 phút, hành tinh này cũng có kích thước và thành phần tương tự bao gồm rất nhiều sắt. Nhờ sự giúp sức của những kính viễn vọng không gian, các nhà khoa học đã quan sát được rất nhiều hành tinh kỳ lạ bên ngoài hệ Mặt Trời. Ví dụ như hành tinh WASP-121b khiến mọi người kinh ngạc, bởi nó không hề tròn mà mang hình bầu dục. Hình dáng kỳ lạ đó là do vị trí quá gần sao mẹ của hành tinh đã khiến nó bị lực hấp dẫn của sao mẹ gần như xé toạc, làm hình dạng quả cầu ban đầu bị méo mó. Nhiệt độ khí quyển của hành tinh quái dị này lên tới 2.538 độ C, và có thể nó sẽ sớm bị phá hủy bởi cuộc giằng co với sao mẹ. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

