Thót tim hòn đảo bị “quái thú” thống trị không ai dám bén mảng

Đảo cá sấu Ramree, nằm ở phía Đông vịnh Bengal nổi tiếng Myanmar là nơi cư ngụ của hàng nghìn con cá sấu. Cũng chính vì thế nơi đây được xếp là một trong những hòn đảo nguy hiểm và đáng sợ nhất trên thế giới. Các đầm lầy trên đảo là ngôi nhà tự nhiên rộng lớn của rất nhiều loài cá sấu nước mặn khổng lồ, khi phát hiện con mồi chúng sẽ nhanh chóng lao lên khỏi mặt nước và hạ gục trong phút chốc. Hòn đảo đầy rẫy "quái thú" đáng sợ này cũng là nơi hơn 1000 binh lính Nhật Bản bỏ mạng trong Thế chiên II vì bị cá sấu tấn công. Khi đặt chân lên đảo nhện Guam, Thái Bình Dương, bạn sẽ rợn người khi nhìn thấy bất cứ nơi đâu cũng là mạng nhện cùng hàng nghìn con nhện lớn, nhỏ xung quanh. Hòn đảo này là nơi sinh sống của nhện từ thập niên 1940, số lượng nhện ở đây nhiều gấp 40 lần so với hòn đảo khác trong khu vực. Đảo Guam là "thiên đường" cư trú của một số loài động vật nhưng lại là "địa ngục" trần gian đối với con người. Không chỉ có nhện, nơi đây cũng là ngôi nhà của kẻ săn mồi rắn nâu đáng sợ với số lượng đông đảo không kém. Hàng triệu con rắn nâu sinh sống tại đây coi những con nhện là nguồn thức ăn của chúng. Điều nguy hiểm là rắn nâu ẩn khuất trên các rừng cây khó nhìn thấy nên rất nguy hiểm, chính quyền nơi đây đã phải đưa ra nhiều giải pháp để ngăn chăn sự phát triển chóng mặt của loài này. Tuy nhiên Guam vẫn chưa là gì so với hòn đảo bị thống trị bởi những quái thú Ilha da Queimada, Brazil - nơi được mệnh danh là đảo tử thần. Đây là nơi sinh sống của hơn 430.000 con rắn sống trên diện tích 445.000 m2 Loài rắn hổ lục đầu giáo vàng óng (Golden Lancehead Vipers), một trong những loài rắn độc nhất thế giới cũng xuất hiện rất nhiều trên đảo này với số lượng khoảng 2.000 - 4.000 con. Xuất phát từ tình hình trên, giới chức trách cấm con người đặt chân lên đảo Ilha de Queimada Grande để tránh xảy ra thương vong do những con rắn gây nên. Australia - đất nước nổi tiếng bởi sự xuất hiện của những con vật quái dị sở hữu hòn đảo cua Christmas. Đây là nơi diễn ra cuộc di cư ngoạn mục của những chú cua đỏ. Những con đường nơi đây tràn ngập màu đỏ của những con cua với cặp càng sắc nhọn đáng sợ, vượt qua một chặng đường dài khoảng 8km trong vòng từ 9 - 18 ngày. Bởi vậy hiếm có ai dám bước chân lên đảo này. Đảo rắn độc Ilha da Queimada, Brazil. Nguồn: Youtube

Đảo cá sấu Ramree, nằm ở phía Đông vịnh Bengal nổi tiếng Myanmar là nơi cư ngụ của hàng nghìn con cá sấu. Cũng chính vì thế nơi đây được xếp là một trong những hòn đảo nguy hiểm và đáng sợ nhất trên thế giới. Các đầm lầy trên đảo là ngôi nhà tự nhiên rộng lớn của rất nhiều loài cá sấu nước mặn khổng lồ, khi phát hiện con mồi chúng sẽ nhanh chóng lao lên khỏi mặt nước và hạ gục trong phút chốc. Hòn đảo đầy rẫy "quái thú" đáng sợ này cũng là nơi hơn 1000 binh lính Nhật Bản bỏ mạng trong Thế chiên II vì bị cá sấu tấn công. Khi đặt chân lên đảo nhện Guam, Thái Bình Dương, bạn sẽ rợn người khi nhìn thấy bất cứ nơi đâu cũng là mạng nhện cùng hàng nghìn con nhện lớn, nhỏ xung quanh. Hòn đảo này là nơi sinh sống của nhện từ thập niên 1940, số lượng nhện ở đây nhiều gấp 40 lần so với hòn đảo khác trong khu vực. Đảo Guam là "thiên đường" cư trú của một số loài động vật nhưng lại là "địa ngục" trần gian đối với con người. Không chỉ có nhện, nơi đây cũng là ngôi nhà của kẻ săn mồi rắn nâu đáng sợ với số lượng đông đảo không kém. Hàng triệu con rắn nâu sinh sống tại đây coi những con nhện là nguồn thức ăn của chúng. Điều nguy hiểm là rắn nâu ẩn khuất trên các rừng cây khó nhìn thấy nên rất nguy hiểm, chính quyền nơi đây đã phải đưa ra nhiều giải pháp để ngăn chăn sự phát triển chóng mặt của loài này. Tuy nhiên Guam vẫn chưa là gì so với hòn đảo bị thống trị bởi những quái thú Ilha da Queimada, Brazil - nơi được mệnh danh là đảo tử thần. Đây là nơi sinh sống của hơn 430.000 con rắn sống trên diện tích 445.000 m2 Loài rắn hổ lục đầu giáo vàng óng (Golden Lancehead Vipers), một trong những loài rắn độc nhất thế giới cũng xuất hiện rất nhiều trên đảo này với số lượng khoảng 2.000 - 4.000 con. Xuất phát từ tình hình trên, giới chức trách cấm con người đặt chân lên đảo Ilha de Queimada Grande để tránh xảy ra thương vong do những con rắn gây nên. Australia - đất nước nổi tiếng bởi sự xuất hiện của những con vật quái dị sở hữu hòn đảo cua Christmas. Đây là nơi diễn ra cuộc di cư ngoạn mục của những chú cua đỏ. Những con đường nơi đây tràn ngập màu đỏ của những con cua với cặp càng sắc nhọn đáng sợ, vượt qua một chặng đường dài khoảng 8km trong vòng từ 9 - 18 ngày. Bởi vậy hiếm có ai dám bước chân lên đảo này. Đảo rắn độc Ilha da Queimada, Brazil. Nguồn: Youtube