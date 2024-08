'Thợ săn tiểu hành tinh' của NASA sắp bốc cháy trên bầu trời Trái Đất

NEOWISE đã hoạt động từ năm 2009, vượt xa thời gian dự kiến ban đầu, và đã phát hiện hơn 200 vật thể gần Trái Đất mới, cùng với nhiều sao chổi và hàng chục nghìn vật thể khác. (Ảnh: NASA Science) Tuy nhiên, do không còn nhiên liệu và liên tiếp bị Mặt Trời "tấn công", NEOWISE đang bị kéo dần về Trái Đất. Khi rơi vào bầu khí quyển, kính viễn vọng này sẽ cháy tan, không để lại mảnh vỡ nguy hiểm nào. (Ảnh: Live Science) NASA đang lên kế hoạch phóng một kính viễn vọng mới để tiếp tục nhiệm vụ quan trọng này.(Ảnh: Astronomy Now) Trong bối cảnh không gian vũ trụ ngày càng trở nên phức tạp và đầy thách thức, NASA đã và đang thực hiện nhiều sứ mệnh quan trọng nhằm bảo vệ Trái Đất khỏi các mối đe dọa từ các vật thể gần Trái Đất (NEOs). Những nỗ lực này không chỉ giúp hiểu rõ hơn về vũ trụ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hành tinh xanh.(Ảnh: Space) Các vật thể gần Trái Đất, bao gồm tiểu hành tinh và sao chổi, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu va chạm với Trái Đất. NASA đã xác định hơn 8.000 tiểu hành tinh có đường kính lớn hơn 140 mét, đủ lớn để gây ra thiệt hại nghiêm trọng nếu chúng đâm vào Trái Đất. Việc giám sát và nghiên cứu các NEOs giúp chúng ta có thể phát hiện sớm và đưa ra các biện pháp phòng ngừa kịp thời.(Ảnh: NEO Basics) Một trong những sứ mệnh nổi bật của NASA trong việc bảo vệ Trái Đất là sứ mệnh DART (Double Asteroid Redirection Test). Mục tiêu của DART là thử nghiệm khả năng thay đổi quỹ đạo của một tiểu hành tinh bằng cách đâm vào nó. Vào tháng 9/2022, tàu vũ trụ DART đã thành công trong việc đâm vào tiểu hành tinh Dimorphos, làm thay đổi quỹ đạo của nó. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển các phương pháp bảo vệ Trái Đất khỏi các mối đe dọa từ không gian.(Ảnh: Wikipedia) NASA cũng đang phát triển sứ mệnh NEO Surveyor, một kính viễn vọng không gian được thiết kế để tìm kiếm và phát hiện các NEOs. Dự kiến sẽ được phóng vào năm 2026, NEO Surveyor sẽ giúp tăng cường khả năng phát hiện các vật thể nguy hiểm và cung cấp dữ liệu quan trọng để nghiên cứu và phòng ngừa.(Ảnh: The Planetary Society) Với những tiến bộ trong công nghệ và khoa học, NASA đang tiếp tục nỗ lực để bảo vệ Trái Đất khỏi các mối đe dọa từ không gian. Các sứ mệnh như DART và NEO Surveyor không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vũ trụ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hành tinh xanh. Trong tương lai, chúng ta có thể mong đợi nhiều sứ mệnh và dự án mới từ NASA nhằm đảm bảo an toàn cho Trái Đất và khám phá những bí ẩn của vũ trụ.(Ảnh: Universe Today) Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ về nơi ở của người ngoài hành tinh khiến thế giới kinh ngạc.

