Thiên thể cạnh Trái Đất đang co lại, chuyện gì sẽ xảy ra?

Các đường đứt gãy này có thể gây ra các trận động đất trên Mặt Trăng, tương tự như các sự kiện trên Trái Đất. Các đứt gãy này được kết nối với mạng lưới các vụ động đất trước đó, bao gồm trận động đất mạnh năm 1975, được ghi nhận bởi máy đo địa chấn từ sứ mệnh Apollo. Nguyên nhân của các động đất trên Mặt Trăng không phải là hoạt động kiến tạo động đất như ở Trái Đất, mà là do sự co lại của Mặt Trăng, tương tự như cách một quả nho teo lại khi bị sấy khô. Mặt Trăng vốn là phần thừa từ Trái Đất, được tạo ra từ những mảnh vụn bắn ra khi Trái Đất nguyên thủy va chạm với hành tinh Theia và hợp nhất. Do tính liên kết kém hơn so với Trái Đất, Mặt Trăng dễ gây ra các động đất và lở đất hơn. Phát hiện này gây lo ngại cho sứ mệnh Artemis 3 của NASA, nhưng cũng giúp cung cấp thông tin quan trọng để chuẩn bị cho các sứ mệnh tương lai và tăng cường an toàn cho các phi hành gia và con tàu vũ trụ. Mời quý độc giả xem thêm video: Vật thể ma quái tiết lộ “tương lai” 5 tỉ năm sau của Trái Đất.

