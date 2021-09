Thất kinh những khuôn mặt kỳ quái bỗng dưng xuất hiện trên sàn nhà

Tại thị trấn Bélmez de la Moraleda (Tây Ban Nha), người dân nơi đây đã đi từ ngạc nhiên cho tới kinh sợ khi phát hiện thấy những khuôn mặt quái dị lần lượt xuất hiện trên sàn của một căn nhà. Căn nhà này thuộc sở hữu của gia đình bà Maria Gomez Pereira. Vào ngày 23 tháng 8 năm 1971, tại căn nhà của bà xuất hiện những vết ố trên sàn nhà nhưng kỳ lạ thay, những vết này liên tục chạy dài và tới một ngày thì hình thành rõ nét một khuôn mặt kỳ dị. Maria kinh sợ trước vết ố này nên đã cùng gia đình cố gắng dùng cuốc chim phá bỏ nó. Một tấm xi măng khác được trát thay thế tuy nhiên khuôn mặt kia lại hiện lên chỉ một tuần sau đó. Pereira vẫn muốn xóa hình ảnh này vĩnh viễn. Nhưng bằng cách nào đó, tin đồn đã bắt đầu lan rộng trong cộng đồng dân cư của thị trấn. Khi thị trưởng nghe kể về "Khuôn mặt Belmez", như người ta đặt tên, ông đã cho tiến hành những biện pháp nhằm đảm bảo rằng hình ảnh bí ẩn đó không bị phá hủy. Họ cẩn thận di dời mảng sàn nhà có hình khuôn mặt. Người ta đã không mất nhiều thời gian để tìm ra manh mối tiềm tàng cho sự xuất hiện của "khuôn mặt Belmez". Nằm sâu khoảng 3 mét dưới sàn bếp là một số bộ xương. Một số trong đó không có hộp sọ. Trước khi tất cả những bộ xương này được chôn lại trong một nghĩa trang Công giáo, chúng đã được xác định có niên đại khoảng 700 tuổi. Hố khai quật trong nhà bếp được lấp đầy và sàn nhà mới được đổ bê tông. Một vài tuần mơ hồ trôi qua cho đến khi một khuôn mặt khác so với trước đây xuất hiện. Các nhà nghiên cứu cho rằng, rất có thể đây là một hố chôn tập thể các phạm nhân bị tử hình. Những thi thể này sau đó đã được an táng cẩn thận, các lỗ khoan và sàn nhà cũng được lấp đi và trát lại. Và mọi người tin rằng, hiện tượng này đã biến mất - nhưng sự thật là họ đã lầm. Giờ thì không chỉ có một khuôn mặt mà rất nhiều khuôn mặt liên tục hiện ra với đủ mọi sắc thái biểu cảm khác nhau. Một vài nhà khoa học đã sử dụng các thiết bị đặc biệt ghi lại xung động âm thanh tại căn phòng này và họ đã nghe thấy những âm thanh ma quái mà theo những người duy tâm, âm thanh đó chỉ có thể đến từ địa ngục. Đó là tiếng la hét, nguyền rủa, kêu cứu, đòi được giải thoát và cả những cụm từ vô nghĩa. Cụ thể, họ đã thực hiện các cuộc nói chuyện. Khi họ hỏi một khuôn mặt đàn ông tên của ông ta, khuôn mặt đã trả lời “El Pelao”. Một khuôn mặt khác thậm chí còn gọi tên chủ nhà: “Maria, I want to leave” (Maria, tôi muốn đi khỏi đây). Chưa hết kinh sợ vì những khuôn mặt liên tục xuất hiện và “biết nói”, các nhà khoa học cũng như chủ nhà Maria đã phải chứng kiến tiếp một hiện tượng kinh hoàng nữa đó là các gương mặt trên nền nhà hình như còn biết di chuyển. Có rất nhiều trường phái lý giải cho hiện tượng này tuy nhiên đến nay vẫn chưa có lời giải thích nào thật sự xác đáng, kể cả những lời giải thích về mặt tâm linh. Nhưng rồi cuộc tranh cãi về giả thuyết này đã bế tắc hơn khi sáng ngày 3/2/2004 Maria Pereira qua đời trong đau buồn. Và những khuôn mặt tiếp tục xuất hiện trên sàn đá trong nhà bếp của cô. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.

Tại thị trấn Bélmez de la Moraleda (Tây Ban Nha), người dân nơi đây đã đi từ ngạc nhiên cho tới kinh sợ khi phát hiện thấy những khuôn mặt quái dị lần lượt xuất hiện trên sàn của một căn nhà. Căn nhà này thuộc sở hữu của gia đình bà Maria Gomez Pereira. Vào ngày 23 tháng 8 năm 1971, tại căn nhà của bà xuất hiện những vết ố trên sàn nhà nhưng kỳ lạ thay, những vết này liên tục chạy dài và tới một ngày thì hình thành rõ nét một khuôn mặt kỳ dị. Maria kinh sợ trước vết ố này nên đã cùng gia đình cố gắng dùng cuốc chim phá bỏ nó. Một tấm xi măng khác được trát thay thế tuy nhiên khuôn mặt kia lại hiện lên chỉ một tuần sau đó. Pereira vẫn muốn xóa hình ảnh này vĩnh viễn. Nhưng bằng cách nào đó, tin đồn đã bắt đầu lan rộng trong cộng đồng dân cư của thị trấn. Khi thị trưởng nghe kể về "Khuôn mặt Belmez", như người ta đặt tên, ông đã cho tiến hành những biện pháp nhằm đảm bảo rằng hình ảnh bí ẩn đó không bị phá hủy. Họ cẩn thận di dời mảng sàn nhà có hình khuôn mặt. Người ta đã không mất nhiều thời gian để tìm ra manh mối tiềm tàng cho sự xuất hiện của "khuôn mặt Belmez". Nằm sâu khoảng 3 mét dưới sàn bếp là một số bộ xương. Một số trong đó không có hộp sọ. Trước khi tất cả những bộ xương này được chôn lại trong một nghĩa trang Công giáo, chúng đã được xác định có niên đại khoảng 700 tuổi. Hố khai quật trong nhà bếp được lấp đầy và sàn nhà mới được đổ bê tông. Một vài tuần mơ hồ trôi qua cho đến khi một khuôn mặt khác so với trước đây xuất hiện. Các nhà nghiên cứu cho rằng, rất có thể đây là một hố chôn tập thể các phạm nhân bị tử hình. Những thi thể này sau đó đã được an táng cẩn thận, các lỗ khoan và sàn nhà cũng được lấp đi và trát lại. Và mọi người tin rằng, hiện tượng này đã biến mất - nhưng sự thật là họ đã lầm. Giờ thì không chỉ có một khuôn mặt mà rất nhiều khuôn mặt liên tục hiện ra với đủ mọi sắc thái biểu cảm khác nhau. Một vài nhà khoa học đã sử dụng các thiết bị đặc biệt ghi lại xung động âm thanh tại căn phòng này và họ đã nghe thấy những âm thanh ma quái mà theo những người duy tâm, âm thanh đó chỉ có thể đến từ địa ngục. Đó là tiếng la hét, nguyền rủa, kêu cứu, đòi được giải thoát và cả những cụm từ vô nghĩa. Cụ thể, họ đã thực hiện các cuộc nói chuyện. Khi họ hỏi một khuôn mặt đàn ông tên của ông ta, khuôn mặt đã trả lời “El Pelao”. Một khuôn mặt khác thậm chí còn gọi tên chủ nhà: “Maria, I want to leave” (Maria, tôi muốn đi khỏi đây). Chưa hết kinh sợ vì những khuôn mặt liên tục xuất hiện và “biết nói” , các nhà khoa học cũng như chủ nhà Maria đã phải chứng kiến tiếp một hiện tượng kinh hoàng nữa đó là các gương mặt trên nền nhà hình như còn biết di chuyển. Có rất nhiều trường phái lý giải cho hiện tượng này tuy nhiên đến nay vẫn chưa có lời giải thích nào thật sự xác đáng, kể cả những lời giải thích về mặt tâm linh. Nhưng rồi cuộc tranh cãi về giả thuyết này đã bế tắc hơn khi sáng ngày 3/2/2004 Maria Pereira qua đời trong đau buồn. Và những khuôn mặt tiếp tục xuất hiện trên sàn đá trong nhà bếp của cô. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.