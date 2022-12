Thần rùa bất ngờ tiên tri tỉ số World Cup 2022 ngày 1/12

Hôm nay (1/12), vào lúc 22h theo giờ Việt Nam sẽ diễn ra 2 trận cầu trong khuôn khổ bảng F lượt đấu cuối cùng tại FIFA World Cup 2022: Croatia vs Bỉ và Canada vs Ma-rốc. Trong khi phong độ của Croatia ở 5 trận gần nhất là vô cùng ấn tượng thì Bỉ lại không được như thế. Croatia sau màn khởi đầu khá thất vọng khi bị Maroc cầm hòa, đã có màn trở lại ấn tượng khi đánh bại Canada với tỷ số 4-1. Trận thắng quan trọng này giúp thày trò Dallic có được ngôi đầu bảng F khi cùng có 4 điểm, nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng thua và chỉ cần một trận hòa ở lượt đấu cuối trước đội tuyển Bỉ, Croatia sẽ chính thức có vé đi tiếp. Trong khi đó, đội tuyển Bỉ thắng chật vật đối thủ yếu hơn là Canada và để thua trước Maroc. Trận thua này khiến đội bóng đẩy xuống bị trí thứ 3 trong bảng F và đứng trước nguy cơ bị loại sớm. Nếu đánh bại Croatia trong loạt trận cuối, Bỉ sẽ giành quyền đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận Maroc. Liệu đại diện đến từ châu Âu có gây ra bất ngờ? Trước trận đấu Croatia vs Bỉ, nhà tiên tri động vật là thần rùa trổ tài dự đoán bóng đá với chiến thắng nghiêng về đội tuyển Croatia. Mặt khác, đội tuyển Maroc đang đứng ở vị trí thứ 2 với 4 điểm có được sau 1 trận hòa trước Croatia và 1 trận thắng trước Bỉ. Đại diện đến từ "lục địa đen" đang đứng trước cơ hội lớn để góp mặt vào vòng tiếp theo và có khả năng tranh ngôi đầu bảng. Ở vòng cuối cùng, Maroc đã thể hiện lối đá khá ấn tượng và chỉ phải gặp Canada đã chắc chắn bị loại sau 2 trận thua. Trong trận đấu này họ sẽ chơi với tinh thần thoải mái nhất để tìm kiếm bàn thắng danh dự. Trước trận đấu Canada vs Maroc, nhà tiên tri động vật thần rùa trổ tài dự đoán bóng đá với chiến thắng nghiêng về đội tuyển Maroc. Thần rùa Super Turtle Predictions đang là "ngôi sao mạng xã hội" với nhiều dự đoán tỉ số chính xác trong các giải bóng đá ngoại hạng Anh, Pháp, cúp C1, hay Olympic Tokyo 2020, Copa America 2021. >>>Xem thêm video: Mừng chiến thắng lớn tại World Cup, Iran ân xá hơn 700 tù nhân.

