Thằn lằn khổng lồ xuất hiện, nhân viên văn phòng sợ 'mất mật'

Một con thằn lằn khổng lồ đã gây náo loạn trong một văn phòng ở Kuala Lumpur, Malaysia, vào năm 2021. Sự việc được camera an ninh ghi lại, cho thấy các nhân viên hoảng sợ và trèo lên bàn khi con thằn lằn xuất hiện và lang thang trong văn phòng. Tương tự, một gia đình ở tỉnh Chachoengsao, Thái Lan đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng khi một con thằn lằn khổng lồ dài hơn 2m xâm nhập vào nhà. Con thằn lằn này được cho là đã xuất hiện từ một con kênh gần đó và bò vào nhà khi cửa mở. Chủ nhà, Prasittichok Boonsob, 33 tuổi, cùng bạn gái đã hoảng sợ và gọi ngay cho các chuyên gia về bò sát để giúp đỡ. Đoạn video ghi lại cảnh tình nguyện viên sử dụng một cây gậy có thòng lọng để bắt con thằn lằn đang ẩn náu trong phòng tắm. Con thằn lằn này liên tục rít lên khi bị bắt. Do kích thước quá lớn, việc đưa con thằn lằn ra khỏi nhà gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cuối cùng, lực lượng chức năng đã chế ngự được con vật và kéo nó ra ngoài. Sau đó, con thằn lằn được đưa trở lại con kênh nơi được cho là nó đang sinh sống. Trước đó, một con thằn lằn khổng lồ, to như cá sấu, bất ngờ leo lên từ một con kênh ở thành phố Nakhon Pathom, Thái Lan, rồi lao vào cửa hàng tạp hóa 7-Eleven. Một nhân viên cửa hàng đã gọi điện báo cho cảnh sát, và sau đó, lực lượng chuyên xử lý bò sát đã đến bắt con thằn lằn khổng lồ. Con thằn lằn xuất hiện đã gây ra sự hoảng loạn cho khách hàng đang mua sắm tại cửa hàng. Con vật không chỉ lẻn vào mà còn leo lên kệ và làm rơi vài hộp sữa xuống đất. Một trong số những người chứng kiến là Narimpa Tangsin, người đã dừng lại để mua đồ nhưng bị sốc khi thấy con thằn lằn đáng sợ. Cô đã lùi lại và quay video bằng điện thoại di động. Đội cứu hộ đã đến và đưa con thằn lằn ra khỏi cửa hàng, sau đó thả nó vào một bụi rậm gần đó. Con thằn lằn này có thể đã phải vật lộn để tìm kiếm thức ăn sau nhiều tháng thời tiết khô hạn. Thằn lằn nước châu Á thường sống trong các kênh và ao hồ ở các thành phố lớn xung quanh Thái Lan, ăn cá, rắn và ếch cũng như thức ăn thừa do con người để lại. Vết cắn của chúng có thể có nọc độc nhẹ, đôi khi mang theo vi khuẩn có hại. Chúng có thể trở nên hung dữ khi bị đe dọa.

