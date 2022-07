Tàu vũ trụ của ESA gửi về hình ảnh kinh ngạc trên sao Hỏa

Hình ảnh gửi về cho thấy hai vết nứt trên lớp vỏ sao Hỏa tạo thành hệ thống hẻm núi Valles Marineris hùng vĩ. Nó thể hiện rõ các khe vực Ius Chasma và Tithonium Chasmata ở phần phía tây của hệ thống hẻm núi. Ius Chasma nằm phía bên trái, dài 840 km; còn Tithonium Chasma ở bên phải và trải dài hơn 805 km. Khi nhìn bản đồ độ cao, các nhà khoa học mới nhận ra độ sâu ngoạn mục của các khe vực - lên đến 7 km. Với độ sâu này, các khe vực gần như có thể nuốt chửng ngọn núi cao nhất trên Trái đất là đỉnh Everest. Valles Marineris là hệ thống hẻm núi lớn nhất trong hệ Mặt trời với chiều dài 4.000 km, rộng 200 km và sâu tới 7 km. Nó dài gấp 10 lần, rộng gấp 20 lần và sâu gấp khoảng 5 lần hẻm Grand Canyon. Valles Marineris cắt ngang qua sao Hỏa giống như Grand Canyon cắt ngang Mỹ dù kích thước chúng khác nhau. Sự khác biệt lớn giữa cả hai là Grand Canyon hình thành khi sông Colorado xói mòn đá, trong khi Valles Marineris được cho là xuất hiện do sự trôi dạt của các mảng kiến tạo. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng phát hiện ra trên đỉnh Tithonium Chasma có một đụn cát sẫm màu mang đến sự tương phản màu sắc cho hình ảnh. Nó có thể đến từ vùng núi lửa Tharsis gần đó. Bên cạnh đụn cát sẫm màu là hai gò đất sáng màu. Bề mặt của chúng đã bị xói mòn mạnh bởi gió của sao Hỏa, cho thấy rằng chúng được làm bằng vật liệu yếu hơn so với đá xung quanh. Giữa hai gò đất là một loạt các ụ đất nhỏ hơn. Nghiên cứu của Mars Express cho rằng hững ụ đất có thể liên quan đến quá trình bay hơi nước diễn ra rất lâu trước đây, mặc dù lý thuyết này vẫn còn đang được tranh luận. Trước đó, các nhà khoa học tại ESA cũng phát hiện ra một “lượng lớn nước” có trong khe núi Valles Marineris. Theo thông số nhận được, phải tới 40% lượng vật chất gần bề mặt nghe núi có thể là phân tử nước. Việc nước tồn tại trên Sao Hỏa không còn là tin tức khiến đại đa số chúng ta bất ngờ, tuy nhiên ta mới phát hiện ra dấu vết của nước tại cực Sao Hỏa: chúng tồn tại chủ yếu dưới dạng băng. Chỉ một số ít khu vực thuộc vĩ độ thấp có chứa nước, nhưng đều không đủ cho các khu vực định cư tương lai. Việc tìm thấy dấu vết của một lượng nước lớn tại một khe núi khổng lồ sẽ là tin tốt với các đoàn khảo sát, nghiên cứu và định cư tương lai. “Chúng tôi phát hiện ra một vùng trung tâm của Valles Marineris chứa đầy nước - trữ lượng cao hơn nhiều so với mong đợi”, đồng tác giả nghiên cứu Alexey Malakhov nói. Khu vực này rất giống với các vùng băng vĩnh cửu của Trái Đất, là nơi nước băng tồn tại dưới đất khô do nhiệt độ trung bình của khu vực rất thấp. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

