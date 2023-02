Tất tật tính năng ấn tượng nhất trên dòng Samsung Galaxy S23

1. Cấu hình mạnh mẽ với tản nhiệt buồng hơi lớn hơn: Samsung Galaxy S23 series năm nay sẽ không còn sử dụng phiên bản vi xử lý Exynos cho bất kỳ thị trường nào nữa mà thay vào đó là vi xử lý Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Phiên bản vi xử lý đặc biệt được Samsung hợp tác với Qualcomm nhằm thiết kế và tối ưu hóa dành riêng cho các sản phẩm Galaxy. Ngoài ra, hãng cũng bổ sung thêm tản nhiệt buồng hơi cho phiên bản Galaxy S23, điều mà đã không xuất hiện trên Galaxy S22 trước đó. Đồng thời, kích thước tản nhiệt buồng hơi trên Galaxy S23 Plus và Galaxy S23 Ultra cũng được tăng diện tích lên đáng kể. Từ đó, chúng ta có thể kỳ vọng vào hiệu năng vượt trội hứa hẹn đánh bại mọi đối thủ. 2. Camera 200MP đầu tiên trên điện thoại Samsung: Điểm nâng cấp sáng giá này đến từ siêu phẩm hàng đầu Galaxy S23 Ultra mà Samsung đã nhấn mạnh rất nhiều trong sự kiện. Galaxy S23 Ultra sở hữu cảm biến có độ phân giải lên đến 200MP vượt trội so với người tiền nhiệm chỉ sở hữu cảm biến có độ phân giải 108MP. Từ đó, sản phẩm hứa hẹn về chất lượng hình ảnh cải thiện. Ngoài ra, Samsung còn cho biết thêm về các tính năng mới được nâng cấp như Super HDR cho khả năng thu lại màu sắc chính xác và dải màu rộng hơn khi quay phim. Cho phép quay phim ở độ phân giải cao lên đến 8K/30fps và khả năng ổn định hình ảnh quang học cải thiện gấp đôi so với người tiền nhiệm. Bên cạnh đó, tính năng Adaptive Pixel cho phép cảm biến chính tự động giảm độ phân giải để mở rộng kích thước điểm ảnh. Từ đó, giúp cho thiết bị có được khả năng thu sáng tốt hơn và cải thiện chất lượng ảnh khi chụp đêm. Công nghệ Super Quad Pixel giúp thiết bị tận dụng được 200 triệu điểm ảnh để cải thiện khả năng lấy nét và bắt nét tốt hơn trong điều kiện ban đêm. 4. Chip Snapdragon 8 Gen 2: Samsung trang bị chip Snapdragon 8 Gen 2 thế hệ mới (do Qualcomm sản xuất) cho Galaxy S23. Tuy nhiên, hãng không sử dụng phiên bản chip tiêu chuẩn, mà dùng phiên bản tùy chỉnh, tập trung nâng cao hiệu suất của dòng smartphone mới. Michaels và các đồng nghiệp đã có cơ hội thử nghiệm phiên bản 512GB của Galaxy S23 Ultra. Kết quả cho thấy chip Snapdragon 8 Gen 2 đạt điểm đa lõi Geekbench cao hơn iPhone 14 trang bị chip A15 Bionic, thậm chí còn vượt cả iPhone 14 Pro sử dụng chip A16 trong bài kiểm tra đồ họa. 5. Dung lượng lưu trữ cơ bản ở mức 256GB: Hãy nhìn vào thông số kỹ thuật của Galaxy S23 Plus hoặc Galaxy S23 Ultra, bạn sẽ thấy các phiên bản với mức giá lần lượt là 999 USD và 1.199 USD của hai mẫu này đều có dung lượng lưu trữ 256GB. Để so sánh thì chiếc Galaxy S22 Plus giá 999 USD phát hành năm ngoái chỉ có dung lượng 128GB. Galaxy S23 Plus đã tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ, trong khi vẫn giữ nguyên mức giá, ít nhất là đối với khách hàng ở Mỹ. >>>Xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023. Nguồn: Kienthucnet.

