Tất tần tật nâng cấp được chờ đợi nhất trên iOS 17

iOS 17 sẽ ra mắt vào rạng sáng ngày 6/6/2023 tại sự kiện Apple WWDC 2023 diễn ra từ 5-9/6/2023. Mặc dù vậy, trước đó đã có nhiều thông tin liên quan đến phiên bản tiếp theo của hệ điều hành điện thoại iPhone. Theo đó, người dùng mong đợi apple sẽ có những nâng cấp mới mẻ và hữu dụng cho iOS 17. Giao diện Control Center là một trong những nét đặc trưng của hệ điều hành iOS kể từ iOS 7. Nhiều khả năng trong iOS 17, Apple sẽ cập nhật giao diện Control Center này. Đặc biệt, giao diện Control Center mới sẽ có nhiều điểm tương đồng với giao diện macOS, có lẽ Apple đang hướng đến sự đồng bộ cao hơn giữa các phiên bản hệ điều hành của mình. Theo nguồn tin của Bloomberg, bản cập nhật phần mềm iOS 17 sắp tới dành cho iPhone có thể đi kèm tính năng Visual Look Up. Trong iOS 16, để tách chủ thể khỏi bức ảnh, người dùng chỉ cần mở ảnh trong Photos, chạm ngón tay và kéo thả vào ứng dụng khác, chẳng hạn như Tin nhắn. Tuy nhiên, Visual Look Up có một nhược điểm là chỉ dùng được trên ảnh đã được chụp. Hệ điều hành iOS 17 được kỳ vọng sẽ có thể ứng dụng tính năng này ngay trên camera. Cụ thể, trong trường hợp người dùng vô tình gặp một loại hoa hoặc cây đặc biệt, họ có thể tìm kiếm nó rất dễ dàng chỉ bằng thao tác quay lại mà không cần chụp ảnh. Một giải pháp Carplay mới đã được Apple đưa ra để có thể kiểm soát các tính năng của xe. Các widget và hỗ trợ thêm nhiều màn hình sẽ được Apple thêm vào và phiên bản cập nhật iOS 17 mới này được mong đợi sẽ cải thiện để các tính năng có thể tương tác đầy đủ. >>>Xem thêm video: Trải nghiệm Apple Store online tại Việt Nam, có gì đặc biệt?

