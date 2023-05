Tận mục rắn hổ chúa khổng lồ trong trại rắn nổi tiếng Việt Nam

Rắn hổ mang chúa là một trong những loài rắn độc nguy hiểm và nổi tiếng trên thế giới. Được tìm thấy chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á, loài rắn này được xem là quái vật trong vương quốc loài rắn. Với chiều dài có thể lên đến 5-6 mét và trọng lượng khoảng 6-7 kg, rắn hổ mang chúa là một trong những loài rắn lớn nhất trên hành tinh. Tại trại rắn Đồng Tâm, một trại rắn nổi tiếng của Việt Nam, hiện có khoảng 200 con rắn hổ mang chúa bố mẹ và nhiều con non từ 3 tháng tuổi đến 1 năm. Trong đó, có 4 con rắn khổng lồ, nặng hơn 10kg. Con rắn hổ mang chúa lớn nhất của Trại rắn Đồng Tâm nuôi đạt trọng lượng khoảng 27kg, dài 4,2m, tuổi thọ 17 năm. Con rắn lớn thứ 2 hiện nay đã 14 tuổi, nặng gần 12kg và dài 3,5m. Nặng hơn 11 kg, dài 3,4 m, 13 tuổi là con rắn hổ chúa lớn thứ 3. Và con thứ 4 nặng hơn 10kg, đã trên 10 năm tuổi. Mỗi con rắn hổ mang chúa được nuôi trong 1 chuồng riêng. Chuồng được xây phù hợp với tập tính của rắn như có nơi phơi nắng, có hang cho chúng nghỉ ngơi. Loài rắn hổ mang chúa khổng lồ không chỉ nổi tiếng về kích thước mà còn về độc tính của nọc độc. Chất độc trong nọc của rắn hổ mang chuột có thể gây ra những hiệu ứng tổn thương và gây chết người. Đối với con người, một cú đánh của rắn hổ mang chuột có thể gây ra những triệu chứng nghiêm trọng như nhức đầu, hoa mắt, co giật, tim đập nhanh và thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu không được xử lý kịp thời. Theo chia sẻ của các cán bộ trại rắn Đồng Tâm, những con hổ mang chúa này là con “cưng” của trại vì hàng năm chúng cho lượng nọc độc rất lớn dùng để sản xuất huyết thanh và dược liệu. Do được nuôi từ nhỏ lại thường xuyên tiếp xúc với con người nên những con hổ mang chúa không hung dữ như cùng loại ở ngoài tự nhiên. >>>Xem thêm video:Kinh ngạc về sự trùng khớp giữa gen người và động vật.

