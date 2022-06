Tận mục lợn vòi siêu quý hiếm vừa chào đời tại vườn thú Anh

Vườn thú Amazona ở Cromer, Anh mới đón nhận một tin vui là một con lợn vòi chào đời. Nó được đặt tên là Pablo. Các nhân viên tại vườn thú Amazona vô cùng vui mừng khi con lợn vòi Pablo chào đời bởi lợn mẹ đã 3 lần mang thai nhưng đều không có con nào thuận lợi ra khỏi bụng mẹ. Nhiều du khách thích thú khi ngắm nhìn Pablo. Theo đó, con vật đáng yêu này trở thành một trong những động vật được nhiều người ghé thăm nhất khi tới vườn thú Amazona. Lợn vòi là loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng. Trong tự nhiên, các chuyên gia chỉ tìm thấy khoảng vài trăm cá thể ở Malaysia, các khu vực rừng nhiệt đới của Nam Mỹ, Trung Mỹ.Tên khoa học của lợn vòi là Tapirus indicus. Chúng thường sống một mình, hiếm khi sống thành cặp hay theo đàn. Con non chào đời nặng khoảng 10 kg và sống phụ thuộc vào sữa mẹ trong hơn 1 năm. Loài lợn vòi thích sống ở những nơi rậm rạp và gần nơi có nước. Chúng bơi rất giỏi và có thể ngâm mình dưới nước trong nhiều tiếng đồng hồ. Lợn vòi có một số đặc điểm giống lợn nhà như: cơ thể to lớn, chân ngắn, mắt híp. Những cá thể lợn vòi trưởng thành có thể dài tới 2m, cao 1m và nặng từ 300 - 600 kg. Theo các chuyên gia, lợn vòi là loài rất lớn trong họ nhà lợn. Chúng thích ăn thực vật dưới nước, chồi non hay trái của thực vật mọc thấp. Loài lợn này rất nhút nhát nên khi cảm thấy bị đe dọa sẽ chạy xuống nước hay trốn vào trong các bụi cây rậm. Vòi của lợn vòi là một cấu trúc có độ mềm dẻo cao, có thể chuyển động theo tất cả các hướng. Nhờ vậy, chúng có thể lấy lá ở các vị trí khó khăn để ăn. Mời độc giả xem video: Lợn cụ kỵ giá 500 triệu đồng, đi hẳn bằng chuyên cơ riêng về Việt Nam. Nguồn: VTV24.

