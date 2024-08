Tắc bồn cầu, kinh hãi phát hiện 'quái thú' nấp bên trong

Một gia đình ở Úc đã vô cùng hoảng sợ khi phát hiện bồn cầu của họ bị tắc suốt hai tuần là do một con rắn nâu phương Đông, loài rắn cực độc, nằm cuộn tròn trong bồn chứa nước. Đây là loài rắn có nọc độc nguy hiểm thứ hai trên thế giới. Sau khi phát hiện ra, họ đã gọi ngay cho một công ty chuyên bắt rắn để xử lý tình huống. Nhân viên bắt rắn đã nhanh chóng và an toàn loại bỏ con "quái thú" ra khỏi bồn cầu. Sự việc này đã khiến nhiều người lo ngại và cẩn thận hơn trong việc kiểm tra các đường ống nước trong nhà. Rắn nâu phương Đông (Pseudonaja textilis) là một trong những loài rắn độc nhất thế giới, chỉ đứng sau rắn Taipan nội địa. Loài rắn này chủ yếu sinh sống tại Úc, Indonesia và Papua New Guinea. Rắn nâu phương Đông thường có chiều dài từ 1,5 đến 2 mét, với màu sắc chủ yếu là nâu và có vằn trắng hoặc vàng trải dọc theo thân. Chúng thuộc họ Elapidae, nổi tiếng với nọc độc mạnh mẽ. Nọc độc của rắn nâu phương Đông có khả năng gây rối loạn đông máu và có thể dẫn đến ngừng tim nếu không được điều trị kịp thời. Loài rắn này thường sống ở các khu vực khô cằn và đồng cỏ, nơi chúng săn mồi chủ yếu là các loài động vật nhỏ như chuột và chim. Rắn nâu phương Đông có tính cách khá hung dữ và sẵn sàng tấn công khi cảm thấy bị đe dọa. Điều này khiến chúng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều loài động vật và cả con người. Mặc dù nguy hiểm, rắn nâu phương Đông đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Chúng giúp kiểm soát số lượng các loài gặm nhấm, từ đó duy trì cân bằng sinh thái. Tuy nhiên, sự phát triển đô thị và mất môi trường sống tự nhiên đang đe dọa sự tồn tại của loài rắn này. Để tránh bị rắn cắn, người dân sống ở các khu vực có rắn nâu phương Đông cần cẩn thận khi di chuyển trong môi trường tự nhiên. Nếu bị cắn, cần nhanh chóng sơ cứu và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị bằng huyết thanh chống nọc độc. Rắn nâu phương Đông là một minh chứng rõ ràng cho sự đa dạng và phức tạp của thế giới tự nhiên. Dù nguy hiểm, chúng vẫn là một phần không thể thiếu của hệ sinh thái và cần được bảo vệ. Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài rắn biết bay phổ biến ở Việt Nam.

