Sửng sốt 3 loài động vật “hiếm có, khó tìm” nhất hành tinh

1. Tarsier: Là một trong những loài linh trưởng nhỏ và quý hiếm nhất, loài khỉ lùn Tarsier từng bị cho là đã tuyệt chủng từ năm 1921. Tuy nhiên, 86 năm sau đó, chúng một lần nữa "tái xuất giang hồ". Khỉ lùn Tarsier xuất hiện trên Trái đất từ 45 triệu năm trước và từng phân bố rộng rãi ở nhiều khu vực trên Trái đất. Tuy nhiên, hiện nay loài động vật này đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Nguyên nhân chủ yếu một mặt là do môi trường sống của chúng đang bị thu hẹp và nhiều loài mèo hoang dã coi chúng như con mồi để săn bắt. Mặt khác, chúng thường xuyên bị người dân địa phương bắt đem bán. Ngoài đôi mắt to, khỉ lùn Tarsier còn có một đôi tai to không kém. Đôi tai này hỗ trợ đắc lực cho chúng khi nghe ngóng động tĩnh của con mồi như côn trùng, chim, rắn hay thằn lằn. Chi sau của chúng cũng rất dài đặc biệt là xương mu bàn chân. Nhờ có đôi chân này, khỉ lùn Tarsier có thể chuyền cành thoăn thoắt trên những cành cây vào ban đêm. Khoảng cách một cú nhảy của chúng có thể dài gấp 40 lần chiều dài cơ thể. 2. Cá mặt trăng có tên khoa học là Mola Mola, là loài cá biển cỡ lớn, thường lặn xuống dưới vùng nước sâu, nơi có nhiệt độ rất. Một con cá mặt trăng trưởng thành có thể dài tới hơn 3m, nặng trung bình 2,5 tấn. Loài cá này có hình dạng khá kỳ lạ. Nhìn tổng thể chúng có thân hình bầu dục tròn ở phía trước và dẹt về phía đuôi. Đặc biệt, miệng của loài cá này rất nhỏ, mỗi hàm có hai răng dính vào nhau làm thành một cái mỏ.Bên cạnh đó, cá mặt trăng còn được mệnh danh là "loài cá lười biếng" bởi chúng thường chỉ sống một mình và thả cơ thể trôi lơ lửng theo dòng hải lưu đến khắp các đại dương. Ở thời điểm hiện tại, số lượng cá mặt trăng đang được xếp vào hạng bị đe dọa trong Sách Đỏ. Lý do không chỉ vì nạn săn bắt bừa bãi của con người, mà còn do ô nhiễm rác nhựa trong lòng đại dương. Con mồi ưa thích của loài cá này là sứa, và chúng thường xuyên nhầm sứa với túi nhựa, dẫn đến mắc nghẹn mà chết. 3. Okapi: Nếu như bạn nhìn thấy Okapi lần đầu, bạn sẽ cho rằng đó là một loài vật được lai tạo giữa một chú ngựa vằn và một con hươu cao cổ, nhưng thực tế thì không phải vậy, Okapi là một loài động vật hiếm có khó tìm được tìm thấy tại vùng rừng nhiệt đới phía Bắc và Đông Bắc nước Cộng hòa Congo. Các nhà khoa học cũng ước tính chỉ còn lại khoảng 10.000 – 20.000 cá thể của loài động vật kỳ lạ này sống trong tự nhiên, song đang bị đe dọa bởi hoạt động săn bắn lấy thịt của người dân địa phương. Cỏ, dương xỉ, và các loại lá non là nguồn thức ăn chủ yếu của loài động vật kỳ lạ này. Các nhà khoa học cũng nhận thấy một điều rất thú vị rằng, Okapi còn ăn cả các khúc cây bị cháy xém do sét đánh nhằm giúp ích cho quá trình tiêu hóa của mình. Okapi có thể sống từ 15 – 20 năm, tùy theo điều kiện của tự nhiên. Những con Okapi cái thường mang thai trong khoảng từ 427 – 457 ngày trước khi sinh nở. Trong những tuần đầu tiên, những chú Okapi mới sinh sẽ được mẹ giấu kín trong các bụi cây và cai sữa sau 6 tháng. Sự nóng lên của khí hậu toàn và nạn khai thác gỗ bừa bãi được xem là đang hủy hoại môi trường sống của những chú Okapi, song thực tế thì mối đe dọa từ các hoạt động săn bắn trái phép vẫn thường trực hơn. Hy vọng những nỗ lực bảo tồn sẽ giúp cho loài động vật kỳ lạ này tránh xa bờ vực tuyệt chủng.

