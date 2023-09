Sửa bóng đèn, vô tình phát hiện “kho báu” Trời ban trên trần nhà

Câu chuyện kể về một người đàn ông tên là David Whitcomb, mua một căn nhà cổ tại Garena, bang New York vào tháng 12/2020 với giá 100.000 USD để cải tạo thành văn phòng. Lúc mua, anh không biết gì về phần trên trần nhà. Sau khi thay bóng đèn và phát hiện một vết nứt, anh đã phát hiện ra rằng căn nhà này có một căn gác mái từng là studio chụp ảnh của nhiếp ảnh gia James Ellery Hale. Căn gác mái này chứa đựng hơn 1.000 món đồ cổ, bao gồm máy ảnh, thiết bị, đồ nội thất trang trí và nhiều bức chân dung quý giá của các nhân vật thế kỷ 20, đặc biệt là bức chân dung hiếm hoi của Susan B. Anthony. Sau khi phát hiện kho báu này, David Whitcomb đã thuê chuyên gia để làm sạch và xác định thời gian của các tấm ảnh. Tổng cộng, họ đã phân loại được 1.000 món đồ cổ, một phần trong số này đã được đem đi đấu giá. Trong cuộc đấu giá vào ngày 17/9/2021, những món đồ cổ này có thể đem về từ 150.000 đến 200.000 USD, lớn hơn số tiền David đã bỏ ra để mua căn nhà. James Ellery Hale là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong thời gian sống tại Seneca Falls, New York, vào những năm 1880, và ông đã chụp ảnh chân dung quý bà Susan B. Anthony, làm chân dung chính thức của bà trong Thư viện quốc gia Mỹ. David Whitcomb chỉ đấu giá một phần của bộ sưu tập, giữ lại những tác phẩm mà anh yêu thích để dành cho con cháu. Câu chuyện này không phải là trường hợp hiếm gặp, với một trường hợp tương tự của ông Thomas Schultz và Larry Joseph, họ mua một căn nhà cũ tại Bellport, New York và tìm thấy hàng nghìn bức tranh của nghệ sĩ Arthur Pinajian, giúp họ kiếm được lợi nhuận lớn. Mời quý độc giả xem thêm video: Sửa xe máy cho khách, sung sướng phát hiện “kho báu” sau lớp áo xe.

