Sự thật về bức ảnh lừng danh 'Bữa trưa trên tòa nhà chọc trời'

" Bữa trưa trên tòa nhà chọc trời" (Lunch atop a Skyscraper) là một trong những bức ảnh lịch sử nổi tiếng nhất mọi thời đại, không chỉ vì khung cảnh kỳ vĩ mà còn bởi những bí ẩn xung quanh nó. Bức ảnh này, chụp vào năm 1932 tại New York, luôn khiến người xem trầm trồ và thán phục, nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều tranh luận về tính chân thực của nó. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc 11 công nhân xây dựng đang thưởng thức bữa trưa trên một thanh sắt vắt ngang bầu trời, phía dưới là khu Manhattan nhộn nhịp. Khung cảnh này không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn phản ánh bối cảnh nước Mỹ đang phát triển sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Dù bức ảnh đã xuất hiện trên nhiều trang báo và tạp chí danh tiếng, nhiều nhiếp ảnh gia hiện đại cho rằng nó có vẻ như không có "sức nặng" và ý nghĩa lớn như người ta từng nghĩ. Thực tế, bức ảnh này được cho là mang tính chất quảng cáo không hơn không kém. Những người mẫu trong ảnh là các công nhân thật, nhưng khoảnh khắc này được cho là dàn dựng bởi trung tâm Rockefeller để quảng bá hình ảnh những tòa nhà chọc trời trong những năm 1930. Lời khẳng định này càng có căn cứ khi một bức ảnh khác được công bố, cho thấy một nhóm người đang nằm trên xà ngang theo kiểu hoàn toàn được dàn dựng. Ken Johnston, một nhà sử học nổi tiếng và sở hữu bản quyền của bức hình, cũng chia sẻ rằng bức hình này thực chất là một quảng cáo của trung tâm Rockefeller. Dù những công nhân là thật, nhưng khoảnh khắc trong bức ảnh đã được sắp đặt theo ý đồ của nhiếp ảnh gia. Bức ảnh "Bữa trưa trên tòa nhà chọc trời" xuất hiện lần đầu trên tờ New York Herald Tribune vào ngày 2/10/1932. Ban đầu, người ta cho rằng nhiếp ảnh gia Charles Ebbets là người chụp bức ảnh này. Tuy nhiên, nhiều nghi vấn đã nảy sinh về danh tính thực sự của nhiếp ảnh gia, với một số ý kiến cho rằng có thể Lewis Hine mới là người đứng sau bức ảnh, dựa trên những thước phim tài liệu mà ông đã ghi lại về quá trình xây dựng tòa nhà Empire State vào năm 1931. Cũng như tên của nhiếp ảnh gia, danh tính của các công nhân xây dựng trong bức ảnh cũng là một bí ẩn. Corbis, công ty sở hữu bản quyền bức ảnh, đã cố gắng lần theo dấu của các công nhân nhưng không thể xác định chính xác họ là ai. Tuy nhiên, nhiều thành viên gia đình của các nhân vật xuất hiện trong bức hình đã khẳng định về danh tính của đại đa số công nhân, cho biết họ là những người di cư từ Ireland đến Mỹ vào những năm 1932 để tìm kiếm cơ hội việc làm. Bức ảnh "Bữa trưa trên tòa nhà chọc trời" được chụp vào giai đoạn thành phố New York đang chịu ảnh hưởng của Đại suy thoái. Lúc đó, chỉ có 1/4 người dân New York có việc làm, nhưng nhu cầu công nhân xây dựng vẫn cao do các công trình xây dựng mọc lên nhiều vào những năm 1920. Bức ảnh được chụp trong những tháng cuối cùng của công trình xây dựng tòa nhà RCA, sau này được đổi tên thành tòa nhà GE. Dù là một tác phẩm mang tính sắp đặt hay chân thực, bức ảnh "Bữa trưa trên tòa nhà chọc trời" vẫn là một biểu tượng của thời đại, phản ánh sự phát triển vượt bậc và tinh thần kiên cường của người lao động Mỹ trong thời kỳ khó khăn. Những bí ẩn xung quanh bức ảnh này không chỉ làm tăng thêm sức hút của nó mà còn khơi gợi sự tò mò và khám phá về một giai đoạn lịch sử đầy thách thức và biến động. Mời quý độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng những bức ảnh siêu hiếm bạn nên xem.

