Sự thật thú vị không hẳn ai cũng biết về loài khỉ

1. Săn mồi bằng cách gõ vào thân cây: khỉ Aye-aye sử dụng những ngón tay dài để gõ vào các cành và thân cây nhằm nghe ngóng tiếng các ấu trùng của côn trùng bên trong. Sau đó, chúng sẽ cắn thủng lớp vỏ cây và sử dụng các ngón tay xương xẩu để moi móc con mồi ra ngoài. (Nguồn: inhabit.com) 2. Dùng đá bằng nửa trọng lượng cơ thể để đập vỡ thức ăn: ở Brazil, loài khỉ Capuchin có râu thường đặt trái cọ lên một phiến đá lớn, bằng phẳng và sử dụng một hòn đá nhỏ hơn, có thể nặng bằng 1/3 – ½ trọng lượng cơ thể chúng – để đập nát lớp vỏ ngoài của trái cọ. (Nguồn: Genk) 3. Rú rít để đánh giá đối thủ tiềm năng: loài khỉ rú sinh trưởng tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ, chúng sử dụng tiếng kêu để bảo vệ lãnh địa. Tiếng rú của loài khỉ này có thể vang xa tới 5km. Phụ thuộc vào tiếng rú hồi đáp từ các cá thể khác, chúng sẽ quyết định xem liệu có muốn một trận đọ sức thực sự hay không. (Nguồn: Dân trí) 4. Ức chế sự rụng trứng của cá thể cái cùng loài: các cá thể cái thống lĩnh ở loài khỉ Tamarin và khỉ đuôi sóc sẽ ức chế sự rụng trứng ở những cá thể cái khác cùng loài. Đây là hành động xảy ra một cách tự nhiên thông qua sự giải phóng các hoóc môn ở cá thể cái chiếm ưu thế. (Nguồn: Vietnamnet) 5. Sở hữu mắt to bằng não: loài khỉ Tarsier, có nguồn gốc từ Đông Nam Á, nhiều khả năng sở hữu diện mạo giống sinh vật ngoài hành tinh nhất. Mắt của chúng rất to. Các mắt của khỉ Tarsier cố định trong hốc mắt, đồng nghĩa với việc chúng phải xoay đầu để nhìn xung quanh mình. (Nguồn: Kenh14) 6. Sử dụng tình dục để xoa dịu căng thẳng: khỉ Bonobo hay còn được gọi là tinh tinh Pygmy được biết đến như một loài sở hữu "hành vi tình dục phi nhận thức". Chúng sử dụng việc giao phối như một cách để hóa giải căng thẳng trong cộng đồng. (Nguồn: Pinterest) 7. Thụ phấn cho cây cối: một số loài khỉ Uakari và Tamarin gần như sống dựa hoàn toàn vào mật hoa nếu xung quanh chúng không có trái cây. Và khi chúng trích rút mật hoa từ những cây này, lông của những con khỉ sẽ dính phấn hoa và giúp cây nảy mầm ở các môi trường sống mới. (Nguồn: VnExpress) 8. "Khiêu vũ" bằng hai chân khi di chuyển trên mặt đất: Sifaka, loài vượn cáo to lớn ở Madagascar, dành phần lớn thời gian của chúng trên cây. Các động vật linh trưởng này thường di chuyển bằng cách bật nhảy giữa các cành cây và thân cây. (Nguồn: NRDC) Vào những lúc phải tụt xuống mặt đất, Sifaka di chuyển theo kiểu "phi nước đại bằng 2 chân", trong đó các chi sau của chúng đi khệnh khạng còn các chi trước thì giơ lên cao trong không khí nhằm giữ thăng bằng. (Nguồn: HuffPost UK) 9. Phát triển mảng da trần trên đuôi như "chi thứ năm": trái ngược với quan niệm phổ biến lâu nay, chỉ có một vài giống khỉ được trời phú cho cái đuôi có khả năng cầm nắm vật. (Nguồn: Wikipedia) Khỉ nhện, khỉ rú, khỉ len và Muriqui thay vào đó lại có các mảng da trần trên đuôi, giúp chúng bám chắc vào cây cối, cầm nắm vật và nhìn chung sử dụng như "chi thứ năm". (Nguồn: Flickr) 10. Tiến hóa mặt đỏ để hút bạn tình: khuôn mặt đỏ rực của khỉ hói Uakari có thể đóng vai trò như dấu hiệu bộc lộ tình trạng sức khỏe. Đó là công cụ giúp khỉ hói uacaris tiếp thị bản thân là khỏe mạnh trước các bạn tình tiềm năng. (Nguồn: ZOO Magazine)

