Sự thật té ngửa về loài bọ kỳ lạ giống 'ngoài hành tinh'

Bọ cánh cứng lực sỹ (Hercules Beetle), còn được gọi là Dynastes Hercules, là một loài bọ cánh cứng to lớn. Chúng xuất hiện đầu tiên tại Nam Mỹ và Trung Mỹ, và hiện nay cũng có mặt tại Việt Nam. (Ảnh:Science) Bọ cánh cứng lực sỹ có thể đạt chiều dài lên đến 17 cm (tính cả sừng). (Ảnh:Entomology) Lớp vỏ của bọ cánh cứng Hercules thường có màu nâu đậm hoặc đen, với các đốm và vằn trắng. Chúng có sừng dài và cong, tạo nên vẻ đẹp độc đáo, rất giống sinh vật "ngoài hành tinh".(Ảnh:Youtube) Trước khi trưởng thành với lớp vỏ cứng cáp và cặp sừng dài, ấu trùng của loài này "ngủ yên" trong kén khoảng 18 tháng, sử dụng mùn và gỗ mục làm thức ăn để phát triển lớp vỏ.(Ảnh:Entomology) Tên gọi “lực sỹ” không hề đùa, vì chúng thực sự có khả năng mang một vật nặng hơn khung hình của chúng đến 850 lần! Điều này là nhờ vào lớp vỏ dày và cơ bắp mạnh mẽ.(Ảnh:Fact Animal) Bọ cánh cứng Hercules được tìm thấy ở miền Trung và Nam Mỹ, cũng như tại phía Bắc Mexico và một số hòn đảo ở vùng Caribbean. (Ảnh:The Bogota) Chúng thường sống trong khu rừng mưa nhiệt đới và thường xuyên xuất hiện trên cây cối.(Ảnh:Biology Dictionary) Bọ cánh cứng lực sỹ ăn các loại thức ăn thực vật, chẳng hạn như trái cây và mầm cây. Chúng cũng có thể ăn phân và thức ăn thối rữa.(Ảnh: The Kid Should See This) Mời quý độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng những loài vật tưởng như chỉ có trong phim thần thoại.

