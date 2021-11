Sự thật sốc về hố đen bí ẩn gây xôn xao trên Google Maps

Kokoblocks phát hiện một đốm đen ở giữa Thái Bình Dương, cách rất xa đất liền. Người xem rất dễ liên tưởng đến một " hố đen" khi nhìn từ trên cao xuống. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý và dẫn đến tranh luận trong cộng đồng mạng xã hội Reddit. Một số ý kiến ban đầu cho rằng hố đen là một căn cứ quân sự bí mật ở giữa biển, nhưng Google đã cố tình làm mờ khu vực đó để tránh tiết lộ thông tin về những địa điểm nhạy cảm. Nhiều giả thuyết khác lại tập trung vào độ sẫm màu của khu vực này. Tài khoản The_Professor64 nhận xét: "Có thể một núi lửa dưới lòng đất đã khiến hòn đảo có màu đen, nếu đây không phải là hố đen. Gần giống như đá hỏa sinh". Vài thành viên Reddit đùa rằng đây là hòn đảo siêu nhiên trong phim truyền hình "Lost" - loạt phim truyền hình ăn khách do đài ABC sản xuất từ năm 2004 hay lối vào tâm Trái đất. Sau nhiều giả thuyết bí ẩn, phần đông cư dân mạng đã phải thất vọng khi biết sự thật về hố đen giữa biển này. Địa điểm bí ẩn trên Google Maps thực chất là đảo Vostok, nằm về phía đông bắc New Zealand, thuộc Cộng hòa Kiribati - một quốc đảo bao gồm 33 đảo và đảo san hô. Hòn đảo lần đầu tiên được nhìn thấy vào năm 1820 bởi nhà thám hiểm người Nga. Nhà bảo tồn biển Enric Sala đã dẫn đầu một cuộc thám hiểm đến đây vào năm 2009 để ghi lại chất lượng nước, quần thể cá cũng như sự đa dạng của rạn san hô. Sở dĩ hòn đảo có màu đen trên Google Maps có thể do rừng cây quá rậm rạp. Người dùng SatisfactionAny20 nêu ý kiến: "Màu đen bạn thấy có thể là màu xanh lá đậm, đó là một khu rừng rậm rạp đầy những cây Pisonia". Những cây này có thể cao tới gần 30 m, bao phủ gần như cả hòn đảo và mọc gần nhau đến mức có thể trông giống như một thảm thực vật từ trên cao. Đây không phải lần đầu tiên cư dân mạng tranh cãi về những địa điểm kỳ lạ xuất hiện trên Google Maps với đủ loại thuyết âm mưu, nhưng rất ít giả thuyết trong số đó được kiểm chứng. Vào tháng 2, Joleen Vultaggio - một phụ nữ ở bang Michigan (Mỹ) - chia sẻ những hình ảnh về một vùng đất khá kỳ lạ mà cô phát hiện qua Google Map. Hòn đảo ấy về sau được xác định là đảo Ouvea (hoặc Uvea), cực Bắc của quần đảo Loyalty. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

