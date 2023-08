Sự thật ngỡ ngàng loài rắn mini “cắn là chết” độc nhất Việt Nam

Rắn giun, tên khoa học Typhlopidae, thuộc họ Rắn Mù, là một loài thường bị nhầm với giun đất do hình dáng giống nhau. Tuy nhiên, chúng có màu đen bóng và vảy trên cơ thể. Rắn giun không có răng nanh và miệng bé nhỏ, nên không thể cắn người. Nó cũng không có nọc độc, không độc hại cho con người. Thực tế, rắn giun có vai trò quan trọng trong việc duy trì đất tơi, giàu dinh dưỡng, giúp cây trồng phát triển tốt hơn. Chúng thường sống dưới đất ẩm, gần tổ kiến, tổ mối và ưa thích nơi có khí hậu ôn hòa. Mắt của rắn giun thoái hóa do sống trong môi trường ngầm. Chúng thường sử dụng lưỡi để "nếm" không khí và cảm nhận môi trường xung quanh. Loài rắn này có tập tính sinh sản đơn tính, chỉ có rắn cái và con non nở ra từ trứng. Mặc dù kích thước nhỏ bé, rắn giun vẫn khiến nhiều người kinh sợ do những đồn đại về độc tính của chúng. Tuy nhiên, sự thật là chúng không có độc tố và không thể gây hại cho con người. Rắn giun có vai trò quan trọng trong việc giữ cho đất trở nên tơi mềm, giàu dinh dưỡng hơn và thoáng khí. Rắn giun được tìm thấy rộng rãi tại nhiều nơi trên thế giới, từ các vùng cận nhiệt đới như châu Phi, Trung Đông, châu Á cho đến khu vực ôn hòa như châu Âu và châu Mỹ. Ở Việt Nam, chúng có thể được tìm thấy từ miền Bắc đến miền Nam, thậm chí cả tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Mời quý độc giả xem thêm video: Kinh ngạc rắn hai đầu cực hiếm chào đời tại cửa hàng thú cưng.

