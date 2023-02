Sự thật ít ai biết về thiên tài lập dị đứng sau “siêu AI” ChatGPT

ChatGPT-ứng dụng chatbot của Công ty OpenAI (Mỹ)- đang là một trong những từ khoá “hot” được quan tâm nhất trong những ngày vừa qua bởi đây đang là một trong những ứng dụng Internet có tốc độ tăng trưởng người dùng nhanh nhất trong lịch sử, cán mốc 100 triệu người sử dụng chỉ sau 2 tháng ra mắt. Đây là một sản phẩm công nghệ cho phép tổng hợp nội dung từ nhiều văn bản để trả lời câu hỏi của người dùng. Nhưng cùng với việc ứng dụng chatbot này đang “làm mưa làm gió” trên các diễn đàn công nghệ, thu hút sự chú ý của hàng triệu người, thì cũng đã xuất hiện những lo ngại, cảnh báo về tính rủi ro mà nó có thể mang lại. Một điều ít ai biết là "cha đẻ" của ChatGPT - Sam Altman mới chỉ 38 tuổi và là một "thiên tài lập dị" luôn có nỗi ám ảnh với ngày tận thế. Sam Altman chính là người đồng sáng lập và CEO OpenAI - công ty đang phát triển ChatGPT và những AI đột phá khác. Sam Altman, người Mỹ gốc Do Thái, sinh ra ở St Louis tiểu bang Missouri. Năm 1993, khi mới 8 tuổi, anh được mẹ là một bác sĩ tặng cho 1 cái máy tính và hành trình của một thiên tài công nghệ bắt đầu rất đơn giản như thế. Như bao nhân tài công nghệ thông tin khác, Sam Altman cũng đậu đại học Stanford nhưng sau đó, cảm thấy việc học nhàm chán nên anh ta đã bỏ học ra mở công ty từ 2005. Ban đầu Altman đồng sáng lập và trở thành CEO của Loopt - ứng dụng di động và mạng xã hội dựa trên vị trí người cầm thiết bị. Loopt từng huy động được 30 triệu USD, sau đó anh cùng bạn bè làm vài công ty khởi nghiệp nữa trước khi tập trung vào OpenAI (năm 2019). Sam Altman ăn chay trường và chả có thú vui gì ngoài việc ngồi trước chiếc máy tính suốt ngày. Sam Altman từng thừa nhận là người ăn thuần chay và là đồng tính nam. Mẹ của Altman nói rằng ông gặp nhiều vấn đề cả về sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần. Mỗi khi bị đau đầu, Altman lại đi tìm kiếm nguyên nhân trên Google, và mẹ ông phải trấn an rằng ông không bị viêm màng não mà chỉ là do căng thẳng. Không chỉ ám ảnh với căn bệnh viêm màng não, Altman còn nói với những người sáng lập công ty khởi nghiệp Shypmate rằng, ông lúc nào cũng sẵn sàng cho tận thế. Ông cảnh báo về nhiều mối đe doạ như virus gây chết người, AI tấn công con người hoặc chiến tranh hạt nhân. Trong cuộc phỏng vấn với The New Yorker năm 2016, Sam Altman cho biết ông đang chuẩn bị cho ngày tận thế và tin rằng đại dịch là điều không thể tránh khỏi. Sam Altman nói rằng trong trường hợp xảy ra thảm họa, kế hoạch của ông là đến New Zealand và gặp Peter Thiel (người đồng sáng lập PayPal) tại hầm trú ẩn của ông ấy để chờ mọi chuyện qua đi. "Tôi cố gắng để không nghĩ về điều này quá nhiều. Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn súng, vàng, kali iodua, thuốc kháng sinh, pin, nước, mặt nạ phòng độc từ Lực lượng Phòng vệ Israel và một mảnh đất rộng ở Big Sur để có thể bay đến đó", Altman nói. >>>Xem thêm video: ChatGPT, trí tuệ nhân tạo, nhiều ngành nghề sẽ trở nên lỗi thời. Nguồn: Kienthucnet.

