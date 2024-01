Sự thật đắng lòng về loài “quỷ chim” tàn độc nhất Việt Nam

Tu hú được mệnh danh là "quỷ chim" với sự phân bố rộng rãi tại Việt Nam và nhiều nước châu Á. Thay vì xây tổ và chăm sóc con như các loài chim khác, tu hú cái lại chọn cách "gửi trứng" vào tổ của chim chích để lợi dụng công sức chăm sóc của chúng. Trước khi rời đi, chim tu hú mái còn ăn một quả trứng chim chích non mới được một hai ngày tuổi. Với những con tu hú con mới nở, mắt còn chưa kịp mở, chúng đã biết dùng sức mạnh của mình đẩy chim chích non mới nở hoặc những quả trứng chưa nở văng ra khỏi tổ Tu hú non, được nuôi dưỡng bởi bố mẹ chích, phát triển nhanh chóng và lớn gấp đôi thân hình của bố mẹ. Sau khi đủ lông và cánh, chúng rời tổ mà không có bất kỳ sự đền đáp nào. Những tu hú con lớn lên tiếp tục chu trình độc ác này, gửi trứng vào tổ của các loài chim chích khác.Loài chim tàn độc nhất Việt Nam này sống chủ yếu ở vùng đồng bằng và trung du ở nhiều nước châu Á. Chim đực có lông đen thẫm, mắt xanh, và chân màu chì, trong khi chim cái có lông đốm sáng và kích thước nhỏ hơn. Theo nghiên cứu, thức ăn chủ yếu của tu hú là các loài sâu có độc tố. Chim tu hú trưởng thành có khả năng miễn nhiễm, nhưng tu hú non lại rất dễ bị nguy hiểm khi ăn phải loài sâu này, thậm chí có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Điều này giải thích tại sao việc đẻ và nhờ loài khác nuôi hộ con là một chiến lược cần thiết để bảo vệ con non và duy trì nòi giống của tu hú. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngỡ ngàng loài chim ngủ đến hơn 10.000 lần mỗi ngày.

