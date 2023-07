Sự thật bất ngờ vật thể nghi "tàu do thám của người ngoài hành tinh"

Oumuamua được các nhà thiên văn học phát hiện vào ngày 19/10/2017, khi vật thể này “ghé thăm” Hệ Mặt trời của chúng ta. Điều gây tò mò ở đây là các nhà khoa học đã không thể giải thích được Oumuamua là gì. Nó bay ngang Trái Đất với tốc độ của một sao chổi, nhưng nó không có đuôi khí và đám bụi phía sau như cách mà các sao chổi vẫn bay ngang Trái Đất. Các nhà khoa học cho biết nếu một vật thể như vậy không phải là sao chổi, nó thường là một tiểu hành tinh. Tuy nhiên, Oumuamua lại di chuyển với tốc độ 93,300 km/giờ theo hướng của chòm sao Pegasus. Điều này đặt giả thiết rằng nó có thể là một tàu không gian tự hành. Ban đầu, nhà khoa học Avi Loeb của Đại học Harvard đã đề xuất giả thuyết rằng Oumuamua có thể là một "tàu do thám của người ngoài hành tinh" do những hành vi bất thường của nó, như quỹ đạo kỳ quặc và tăng tốc không thường xuyên khi tiến gần Mặt Trời. Tuy nhiên, một nghiên cứu từ Đại học Oxford (Anh) đã đưa ra giả thuyết mới rằng Oumuamua không phải là một tàu vũ trụ, mà việc nó không "mọc đuôi" như sao chổi và tiểu hành tinh khác là do đặc tính hóa học của nó. Oumuamua được cho là đến từ đĩa mỏng của Ngân Hà, nơi chứa rất nhiều nguyên tố nặng và ít nước, làm cho việc hình thành đuôi khí bụi không khả thi. Một nghiên cứu mới từ Trường Đại học California và Đại học Cornell (Mỹ) cũng đã lý giải sự gia tốc bất thường của Oumuamua Họ cho rằng hydro phân tử đã được hình thành từ băng giàu nước trên vật thể và sau đó được giải phóng, làm uốn cong đường đi và tăng tốc vật thể khi rời khỏi Hệ Mặt trời. Các bằng chứng mới này ủng hộ giả thuyết rằng Oumuamua là một vật thể tự nhiên từ một hành tinh băng giá hoặc tiền hành tinh, không phải là một tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Nhìn chung, Oumuamua là một vật thể không gian tự nhiên đến từ một hệ sao khác, có nguồn gốc từ một hành tinh băng giá hoặc tiền hành tinh, và không phải là một tàu do thám của người ngoài hành tinh. Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện hộp sọ “người ngoài hành tinh”, hé lộ tục lệ kinh hoàng.

