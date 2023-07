Sự thật bàng hoàng về “cha đẻ” vũ khí đáng sợ nhất thế giới

Julius Robert Oppenheimer là một nhà khoa học nổi tiếng và là người đứng đầu dự án Manhattan, dự án nghiên cứu và chế tạo bom nguyên tử của Mỹ trong Thế chiến II. Oppenheimer sinh năm 1904 tại New York và là con trai của một người nhập cư Đức gốc Do Thái. Ông là một nhà vật lý xuất sắc và đã có đóng góp lớn cho lĩnh vực vật lý lý thuyết. Ông đã tham gia các trường đại học hàng đầu như Đại học Harvard, Đại học Cambridge và Đại học Göttingen. Sau khi Mỹ gia nhập Chiến tranh thế giới II, Oppenheimer được mời tham gia dự án Manhattan và trở thành người đứng đầu phòng thí nghiệm bí mật ở Los Alamos, nơi chế tạo bom nguyên tử, thứ được xem là vũ khí đáng sợ nhất thế giới. Oppenheimer đã tập hợp một đội ngũ nhà khoa học xuất sắc và cống hiến của mình để phát triển bom nguyên tử. Vào ngày 16/7/1945, vụ nổ hạt nhân đầu tiên trên thế giới đã xảy ra tại bãi thử nghiệm Trinity ở Los Alamos. Sau đó, Mỹ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki vào tháng 8 năm 1945. Oppenheimer đã tham gia vào quyết định này và là thành viên của hội đồng khoa học khuyến nghị thực hiện các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến sự tàn phá và thiệt hại nghiêm trọng do bom nguyên tử gây ra, Oppenheimer đã cảm thấy hối tiếc và phản đối việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông tin rằng sáng chế bom nguyên tử đã khiến mình trở thành "kẻ hủy diệt" thế giới. Sau khi rời dự án Manhattan, ông đã gặp Tổng thống Truman và thú nhận rằng ông cảm thấy tội lỗi vì những nạn nhân thiệt mạng trong hai vụ ném bom. Oppenheimer đã dành phần lớn cuộc đời của mình để phản đối và kêu gọi ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông cảnh báo về nguy cơ vũ khí hạt nhân và phản đối phát triển bom nhiệt hạch mạnh hơn. Thay vào đó, Oppenheimer ủng hộ việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật và khuyến khích nghiên cứu các ứng dụng khác của công nghệ hạt nhân, như sản xuất năng lượng. Ông đã thành lập Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thế giới và tiếp tục giảng dạy cho đến khi qua đời vào năm 1967. >>>Xem thêm video: Hình ảnh kinh hoàng của bom lốc xoáy tàn phá khắp nước Mỹ.

