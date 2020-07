Sự “sang chảnh” của loài chim ăn xác thối ghê rợn

Nhắc đến kền kền, người ta thường nghĩ đến những con chim to lớn có ngoại hình đáng sợ, khuôn mặt dữ tợn cùng sở thích kỳ lạ chuyên ăn xác chết. Tuy nhiên, không phải con kền kền nào cũng xấu xí như trong tưởng tượng. Trong thế giới tự nhiên, kền kền thực ra là những chú chim khá tuyệt vời, thậm chí có bộ lông cực kỳ bắt mắt và ngoại hình sang chảnh như loài kền kền vua này. Trong khi hầu hết các loài kền kền có màu xám hoặc nâu cùng khuôn mặt đỏ au dữ tợn thì kền kền vua lại sở hữu bộ lông mượt mà, pha trộn 7 sắc cầu vồng nổi bần bật, độc đáo bậc nhất trong các loài chim. Những chú chim tuyệt đẹp này có cơ thể toàn màu trắng còn đuôi và cánh màu đen. Tuy nhiên khi quan sát đầu của kền kền vua, bạn sẽ nhận thấy chúng có đủ màu sắc vàng, đỏ, xanh, tím, hồng,... Không chỉ màu lông cầu vồng khiến cho con người có cái nhìn khác về loài chim ''ăn xác thối'' đáng sợ mà cái tên ''kền kền vua'' của chúng cũng có ý nghĩa đặc biệt. Theo một truyền thuyết của người Maya, loài chim có màu sắc sặc sỡ được sử dụng để truyền thông điệp giữa con người với các vị thần. Nhờ vậy mà loài kền kền này được tôn kính và gọi là kền kền vua. Có ngoại hình màu sắc và sang chảnh hơn hẳn, tuy nhiên loài chim sinh sống chủ yếu ở Trung và Nam Mỹ này lại có sở thích và tập tính chẳng khác là bao so với đồng loại. Chúng vẫn thích ăn xác thối và nhặt rác. Kền kền không thể bắt mồi với chỉ chiếc mỏ dài và khỏe, chúng phải bắt và giữ được con mồi trước tiên, trong khi bộ móng vuốt của chúng lại không cho phép chúng làm như vậy. Mỏ kền kền rất to và chúng dùng những chiếc mỏ to, dài và sắc này để xé thịt từ xác chết của các loài động vật khác như chim, linh dưỡng, cho đến cả voi, hổ, sói,... Thực chất sở thích ăn xác của kền kền lại đóng vai trò rất quan trọng trong chuỗi thức ăn, vì chúng giúp ngăn chặn sự lây lan bệnh tật bằng cách thu dọn xác động vật nhanh hơn. Ngoài ra còn rất tốt cho môi trường và con người sống xung quanh các khu vực hoang dã. Đáng buồn là số lượng của loài chim này đang bị giảm đi một cách đáng kể và có nguy cơ tuyệt chủng. Nguyên nhân được cho là do kền kền ăn xác động vật có chứa thuốc diclofenac hay xác chết bị bắn đạn chì làm hại thận của chúng, hoặc chết do bị săn bắn. Cận cảnh vẻ đẹp sang chảnh của loài chim ăn xác thối bị cả thế giới ghê sợ. Kền kền đôi khi không đáng sợ như chúng ta tưởng. 5 Loài Chim Độc Lạ Nhất Thế Giới. Nguồn: Youtube

Nhắc đến kền kền, người ta thường nghĩ đến những con chim to lớn có ngoại hình đáng sợ, khuôn mặt dữ tợn cùng sở thích kỳ lạ chuyên ăn xác chết. Tuy nhiên, không phải con kền kền nào cũng xấu xí như trong tưởng tượng. Trong thế giới tự nhiên, kền kền thực ra là những chú chim khá tuyệt vời, thậm chí có bộ lông cực kỳ bắt mắt và ngoại hình sang chảnh như loài kền kền vua này. Trong khi hầu hết các loài kền kền có màu xám hoặc nâu cùng khuôn mặt đỏ au dữ tợn thì kền kền vua lại sở hữu bộ lông mượt mà, pha trộn 7 sắc cầu vồng nổi bần bật, độc đáo bậc nhất trong các loài chim. Những chú chim tuyệt đẹp này có cơ thể toàn màu trắng còn đuôi và cánh màu đen. Tuy nhiên khi quan sát đầu của kền kền vua, bạn sẽ nhận thấy chúng có đủ màu sắc vàng, đỏ, xanh, tím, hồng,... Không chỉ màu lông cầu vồng khiến cho con người có cái nhìn khác về loài chim ''ăn xác thối'' đáng sợ mà cái tên ''kền kền vua'' của chúng cũng có ý nghĩa đặc biệt. Theo một truyền thuyết của người Maya, loài chim có màu sắc sặc sỡ được sử dụng để truyền thông điệp giữa con người với các vị thần. Nhờ vậy mà loài kền kền này được tôn kính và gọi là kền kền vua. Có ngoại hình màu sắc và sang chảnh hơn hẳn, tuy nhiên loài chim sinh sống chủ yếu ở Trung và Nam Mỹ này lại có sở thích và tập tính chẳng khác là bao so với đồng loại. Chúng vẫn thích ăn xác thối và nhặt rác. Kền kền không thể bắt mồi với chỉ chiếc mỏ dài và khỏe, chúng phải bắt và giữ được con mồi trước tiên, trong khi bộ móng vuốt của chúng lại không cho phép chúng làm như vậy. Mỏ kền kền rất to và chúng dùng những chiếc mỏ to, dài và sắc này để xé thịt từ xác chết của các loài động vật khác như chim, linh dưỡng, cho đến cả voi, hổ, sói,... Thực chất sở thích ăn xác của kền kền lại đóng vai trò rất quan trọng trong chuỗi thức ăn, vì chúng giúp ngăn chặn sự lây lan bệnh tật bằng cách thu dọn xác động vật nhanh hơn. Ngoài ra còn rất tốt cho môi trường và con người sống xung quanh các khu vực hoang dã. Đáng buồn là số lượng của loài chim này đang bị giảm đi một cách đáng kể và có nguy cơ tuyệt chủng. Nguyên nhân được cho là do kền kền ăn xác động vật có chứa thuốc diclofenac hay xác chết bị bắn đạn chì làm hại thận của chúng, hoặc chết do bị săn bắn. Cận cảnh vẻ đẹp sang chảnh của loài chim ăn xác thối bị cả thế giới ghê sợ. Kền kền đôi khi không đáng sợ như chúng ta tưởng. 5 Loài Chim Độc Lạ Nhất Thế Giới. Nguồn: Youtube