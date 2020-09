Smartphone màn hình cực dị của LG: Mua một được hai

LG Wing có 2 màn hình xếp chồng lên nhau, màn hình phía trên có thể xoay 90 độ để lộ ra màn hình nhỏ bên dưới. Kích thước màn hình chính là 6,8 inch (độ phân giải 2.460 x 1.080 pixel), màn hình phụ là 3,9 inch (độ phân giải 1.240 x 1.080 pixel). Cả 2 màn hình sử dụng tấm nền OLED, tần số quét 60 Hz. Giao diện của LG Wing được tùy biến cho phù hợp với 2 màn hình. Khi được xoay, màn hình chính chuyển sang giao diện ngang, còn màn hình dưới là các widget, biểu tượng thông thường của Android. Người dùng có thể tuỳ biến với các app riêng biệt để chạy trên mỗi màn hình, hoặc một màn hình sẽ biến thành bàn phím nhập liệu cho ứng dụng đang chạy trên màn hình kia. Thiết kế hai màn hình này của LG được đánh giá là khá kì dị. Nhiều chuyên gia coi đây là một đột phá, bên cạnh đó cũng có không ít người cho rằng đây đơn giản chỉ là một món đồ chơi mới khi kích thước màn hình thực chất vẫn không có gì thay đổi. Chỉ đơn giản là xoay ngang màn hình và một màn hình khác để sử dụng tác vụ. Người dùng cũng có thể cầm điện thoại theo nhiều tư thế để có được trải nghiệm sử dụng tốt nhất. Tất nhiên, do tỉ lệ khá lạ của màn hình phụ nên không phải ứng dụng nào cũng được tối ưu. Người dùng có thể sử dụng riêng biệt hai màn hình cho 2 tác vụ khác nhau nhưng kích thước màn hình được đánh giá là chưa thực sự "đã" Một số ứng dụng như YouTube được tùy biến giao diện riêng cho LG Wing. Nội dung video được phát trên màn hình chính, trong khi màn hình phụ dùng để chỉnh độ sáng màn hình, âm lượng hoặc tạm dừng video. Ứng dụng camera trên LG Wing được tích hợp chế độ đặc biệt gọi là gimbal mode. Máy trang bị 2 camera góc rộng gồm camera phong cảnh và camera chân dung. Khi xoay màn hình chính, thiết bị sẽ dùng camera phong cảnh để quay video, màn hình phụ dùng để điều chỉnh góc quay, khóa hướng tương tự như khi dùng gimbal. Cạnh dưới của LG Wing là cổng kết nối USB-C và dải loa, cạnh phải có nút nguồn và nút chỉnh âm lượng, cạnh trái có khay SIM và khe gắn thẻ nhớ microSD (hỗ trợ tối đa 2 TB), cạnh trên chứa camera selfie pop-up độ phân giải 32 MP. Khi không xoay, LG Wing giống như các Smartphone khác với thiết kế tràn viền, viền cong. Do chứa 2 màn hình nên LG Wing dày 10,9 mm, trọng lượng lên đến 260 g, khá nặng so với những smartphone khác. Mặt sau của LG Wing là 3 camera với camera chính 64 MP, camera góc siêu rộng 13 MP và camera góc siêu rộng 12 MP dùng cho chế độ gimbal. Camera thứ 2 được xoay 90 độ để giữ hướng ngang bởi dù màn hình chính được xoay, người dùng thực chất vẫn cầm điện thoại theo hướng dọc. LG Wing trang bị chip xử lý Snapdragon 765G, RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128/256 GB, pin 4.000 mAh (hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 4+ và sạc không dây), cài sẵn Android 10. LG Wing cũng được cho là sẽ hỗ trợ mạng 5G. Nhà sản xuất cho biết máy sẽ bán ra với 2 màu xám và trắng, giá vào khoảng 1.000 USD.

