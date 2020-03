Scandal cách ly khiến Vũ Khắc Tiệp khó chinh phục nút vàng Youtube

Vốn là một ông bầu chân dài đình đám trong giới showbiz, Vũ Khắc Tiệp khiến nhiều người bất ngờ khi thành lập kênh Youtube và chính thức trở thành một travel blogger. Bất ngờ hơn nữa là ông bầu nhanh chóng đạt nút bạc Youtube chỉ sau 1 tháng làm vlog - điều mà nhiều người làm Youtube không dễ đạt được. Nửa năm với hành trình đến rất nhiều nơi như Paris, Dubai, Cappadocia, Bali, Maldives, Phuket, Switzerland, Positano..., Vũ Khắc Tiệp đã có được thành quả là 1 livestream và 24 tập vlog lung linh. Đến nay, kênh Youtube của ông bầu nổi tiếng đã đạt gần 600 nghìn lượt subcribes. Không khó hiểu khi Vũ Khắc Tiệp lại được "ủng hộ'' và đạt được thành công đến vậy khi quyết định lấn sân làm Youtube trong năm 2019. Đối tượng review của anh là những địa điểm du lịch luxury, sang chảnh bậc nhất thế giới. Đến đâu, ông bầu Venus cùng các chân dài cũng ở trong những khách sạn sang trọng, đến khám phá những địa điểm nổi tiếng nhất, ăn uống trong những nhà hàng đắt đỏ,...thường là nơi đặt chân của các celeb đình đám thế giới. Tiêu biểu có thể kể đến như check in khách sạn 700 triệu/đêm ở Pháp, ở khách sạn 40 triệu/đêm ở Iceland… Ngoài ra, ông bầu còn từng "đập hộp" bể bơi sang chảnh, đẳng cấp thượng lưu ở Thụy Sĩ. Từ những video đầu tiên cho đến hiện tại đều được đầu tư ''khủng'' từ địa điểm, khách sạn, cho đến ekip, lịch trình, thước phim nào cũng không bị chê trách gì. Đặc biệt, "con át chủ" của Vũ Khắc Tiệp chính là chân dài Ngọc Trinh. Nữ hoàng nội y xuất hiện ở tập nào cũng "gây bão'' mạng xã hội trước cả khi phát sóng trên Youtube. Thậm chí, một số subcribers còn bình luận rằng sẽ không xem vlog nếu không có Ngọc Trinh, đây quả là một áp lực lớn với ông bầu Venus. Tuy nhiên, không thể phủ nhận những video của Vũ Khắc Tiệp có ảnh hưởng đến người xem. Không chỉ được mãn nhãn với những thước phim, khung hình đẹp, khán giả còn có thêm cảm hứng du lịch từ kênh Youtube Vũ Khắc Tiệp Official. Mặt khác, một số người cho rằng ngoài đầu tư về mặt hình ảnh, các vlogs của Vũ Khắc Tiệp không có gì đáng để xem, nếu không nhờ vẻ quyến rũ, khả năng kể chuyện, thu hút người xem của Ngọc Trinh. Trong vlog quay tại Paris, Pháp cuối năm 2019, Vũ Khắc Tiệp từng thừa nhận sẽ đưa Ngọc Trinh đi khắp thế giới đến khi đạt nút vàng Youtube. Ông bầu Venus còn nói thêm: “Nhưng mà tha Ngọc Trinh đi thì chắc anh phải… bán nhà!”, đủ để thấy Vũ Khắc Tiệp quyết tâm chinh phục nút vàng đến thế nào. Gần đây, ông bầu Vũ Khắc Tiệp gây bức xúc dư luận khi không tự nguyện đi cách ly tập trung sau khi tham dự show thời trang tại Ý trở về. Thậm chí, anh liên tục khẳng định mình không có bệnh và cho biết nếu kết quả xét nghiệm chưa có thì sẽ viết lên trên mạng xã hội. Không những thế, khi được phỏng vấn anh còn chê bai điều kiện nơi cách ly "ngột ngạt, bức bối", ''không bị bệnh mà đến đây thành bị bệnh'' khiến dân mạng và nhiều nghệ sĩ Việt khá bất bình. Hành động này của Vũ Khắc Tiệp có thể khiến anh mất đi một lượng lớn người hâm mộ và subcribes trên kênh Youtube review vốn khá hot. Vũ Khắc Tiệp đi cách ly sau 3 tiếng vận động | VTC Now. Nguồn: Youtube

Vốn là một ông bầu chân dài đình đám trong giới showbiz, Vũ Khắc Tiệp khiến nhiều người bất ngờ khi thành lập kênh Youtube và chính thức trở thành một travel blogger. Bất ngờ hơn nữa là ông bầu nhanh chóng đạt nút bạc Youtube chỉ sau 1 tháng làm vlog - điều mà nhiều người làm Youtube không dễ đạt được. Nửa năm với hành trình đến rất nhiều nơi như Paris, Dubai, Cappadocia, Bali, Maldives, Phuket, Switzerland, Positano..., Vũ Khắc Tiệp đã có được thành quả là 1 livestream và 24 tập vlog lung linh. Đến nay, kênh Youtube của ông bầu nổi tiếng đã đạt gần 600 nghìn lượt subcribes. Không khó hiểu khi Vũ Khắc Tiệp lại được "ủng hộ'' và đạt được thành công đến vậy khi quyết định lấn sân làm Youtube trong năm 2019. Đối tượng review của anh là những địa điểm du lịch luxury, sang chảnh bậc nhất thế giới. Đến đâu, ông bầu Venus cùng các chân dài cũng ở trong những khách sạn sang trọng, đến khám phá những địa điểm nổi tiếng nhất, ăn uống trong những nhà hàng đắt đỏ,...thường là nơi đặt chân của các celeb đình đám thế giới. Tiêu biểu có thể kể đến như check in khách sạn 700 triệu/đêm ở Pháp, ở khách sạn 40 triệu/đêm ở Iceland… Ngoài ra, ông bầu còn từng "đập hộp" bể bơi sang chảnh, đẳng cấp thượng lưu ở Thụy Sĩ. Từ những video đầu tiên cho đến hiện tại đều được đầu tư ''khủng'' từ địa điểm, khách sạn, cho đến ekip, lịch trình, thước phim nào cũng không bị chê trách gì. Đặc biệt, "con át chủ" của Vũ Khắc Tiệp chính là chân dài Ngọc Trinh. Nữ hoàng nội y xuất hiện ở tập nào cũng "gây bão'' mạng xã hội trước cả khi phát sóng trên Youtube. Thậm chí, một số subcribers còn bình luận rằng sẽ không xem vlog nếu không có Ngọc Trinh, đây quả là một áp lực lớn với ông bầu Venus. Tuy nhiên, không thể phủ nhận những video của Vũ Khắc Tiệp có ảnh hưởng đến người xem. Không chỉ được mãn nhãn với những thước phim, khung hình đẹp, khán giả còn có thêm cảm hứng du lịch từ kênh Youtube Vũ Khắc Tiệp Official. Mặt khác, một số người cho rằng ngoài đầu tư về mặt hình ảnh, các vlogs của Vũ Khắc Tiệp không có gì đáng để xem, nếu không nhờ vẻ quyến rũ, khả năng kể chuyện, thu hút người xem của Ngọc Trinh. Trong vlog quay tại Paris, Pháp cuối năm 2019, Vũ Khắc Tiệp từng thừa nhận sẽ đưa Ngọc Trinh đi khắp thế giới đến khi đạt nút vàng Youtube. Ông bầu Venus còn nói thêm: “Nhưng mà tha Ngọc Trinh đi thì chắc anh phải… bán nhà!”, đủ để thấy Vũ Khắc Tiệp quyết tâm chinh phục nút vàng đến thế nào. Gần đây, ông bầu Vũ Khắc Tiệp gây bức xúc dư luận khi không tự nguyện đi cách ly tập trung sau khi tham dự show thời trang tại Ý trở về. Thậm chí, anh liên tục khẳng định mình không có bệnh và cho biết nếu kết quả xét nghiệm chưa có thì sẽ viết lên trên mạng xã hội. Không những thế, khi được phỏng vấn anh còn chê bai điều kiện nơi cách ly "ngột ngạt, bức bối", ''không bị bệnh mà đến đây thành bị bệnh'' khiến dân mạng và nhiều nghệ sĩ Việt khá bất bình. Hành động này của Vũ Khắc Tiệp có thể khiến anh mất đi một lượng lớn người hâm mộ và subcribes trên kênh Youtube review vốn khá hot. Vũ Khắc Tiệp đi cách ly sau 3 tiếng vận động | VTC Now. Nguồn: Youtube