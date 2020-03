Những món đồ công nghệ "siêu sang" của rich kid Tiên Nguyễn

Nhắc tới danh sách hội rich kid Việt, Tiên Nguyễn (Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1996) - con gái của cặp doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và diễn viên Lê Hồng Thuỷ Tiên là một trong những cái tên hot. Cô cũng là em chồng của nữ diễn viên Hà Tăng. Những chuyến du lịch sang chảnh, đồ hiệu và xe sang, cùng ảnh check-in tại các Tuần lễ thời trang danh giá nhất thế giới của rich kid Tiên Nguyễn khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Soi gu sử dụng đồ công nghệ của Tiên Nguyễn, dễ dàng nhận ra cô nàng là một iFan chính hiệu. Gần đây nhất, rich kid Tiên Nguyễn sử dụng iPhone 11 Pro Max phiên bản màu vàng, chính thức lên kệ tháng 9/2019. Chiếc điện thoại xuất hiện trong những bức ảnh của được Tiên Nguyễn chia sẻ trên trang cá nhân, với mặt lưng có bộ ba camera đặc trưng. Đây cũng là mẫu smartphone được nhiều celeb và rich kid lựa chọn bởi thiết kế sang chảnh, camera chụp ảnh siêu nét và hiệu năng sử dụng cao. Trong ảnh, cô nàng đang dùng điện thoại selfie cùng gia đình. Trước đó, Tiên Nguyễn sở hữu iPhone XS Max một thời gian dài. Cô nàng có thói quen thường xuyên selfie qua gương và đăng tải trên mạng xã hội. Không sai khi nói Tiên Nguyễn là một iFan chính hiệu. Cô gái 9x này cũng từng sử dụng điện thoại iPhone dòng Plus. Đây cũng là chiếc smartphone may mắn nhất khi có dịp lên hình cùng Tiên Nguyễn khoảng thời gian cô tham gia tuần lễ thời trang nổi tiếng thế giới. IPhone 6 cũng là một trong những điện thoại được nàng rich kid sử dụng. Tiên Nguyễn còn có sở thích thay đổi ốp lưng cho smartphone của mình, từ phong cách đơn giản, sang chảnh cho đến nhí nhảnh. Không chỉ điện thoại, "ái nữ" nhà đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn cũng mê tít phụ kiện công nghệ khác của Apple. Tai nghe không dây Beats Solo 3 Wireless màu bạc cá tính được nàng rich kid sử dụng hàng ngày, khi đi chơi, đi tập thể thao,... Ngoài những món đồ công nghệ sang xịn, hàng hiệu đắt tiền hay cuộc sống sang chảnh tại dinh thự, Tiên Nguyễn cũng thường xuyên xuất hiện cùng những người nổi tiếng. Cô còn may mắn gặp gỡ và chụp hình cùng Salt Bae - đầu bếp rắc muối đình đám thế giới. Em chồng Tăng Thanh Hà xứng danh 'đệ nhất con nhà giàu Việt'. Nguồn Youtube Giái trí 365

