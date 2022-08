Samsung "vượt mặt" Apple khi trang bị thứ này trên Galaxy S23 Ultra

Các tin đồn mới đây khẳng định, Samsung sẽ sử dụng cảm biến 200 MP cho Galaxy S23 Ultra. Hiện tại chỉ có hai smartphone trên thị trường đi kèm camera 200 MP. Camera chính trên bản S23 Ultra, dự kiến ra mắt đầu năm tới, sẽ có cảm biến ảnh Isocell HP1 giống trên Motorola X30 Pro và có thể cả Xiaomi 12T sắp tới. Isocell HP1, được Samsung giới thiệu đầu tháng 9 năm ngoái, có khả năng gộp 16 điểm ảnh để thu sáng tốt hơn. Mỗi điểm ảnh có kích thước 0,64 μm. Cụ thể, công nghệ ChameleonCell cho phép ghép 4 hoặc 16 pixel cạnh nhau thành một điểm ảnh lớn. Khi gộp 16 pixel, nó trở thành một cảm biến 12,5 megapixel, với kích thước mỗi điểm ảnh 2,56 μm. Tính năng này giúp cảm biến có thể chụp tốt hơn trong các điều kiện thiếu sáng. Bên cạnh đó, Galaxy S23 Ultra cũng được cho là sẽ sử dụng cảm biến vân tay siêu âm 3D Sonic Max do Qualcomm phát triển. Không như cảm biến trên các model hiện nay, công nghệ mới cho phép người dùng quét được hai dấu vân tay cùng lúc. Qualcomm cho biết, 3D Sonic Max có diện tích tiếp xúc lớn hơn 17 lần so với thế hệ trước, nên ngoài việc quét hai vân tay để tăng cường bảo mật, nó cũng giúp tăng tốc độ nhận dạng và dễ sử dụng hơn. Mức độ chính xác của sản phẩm được khẳng định là 1:1.000.000, cao gấp 20 lần so với thông thường là 1:50.000, giúp ngăn việc giả mạo dấu vân tay. Những trang bị mới của Galaxy S23 Ultra khiến các sản phẩm của Apple trở nên "lép vế". Bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max được cho là sử dụng cảm biến chính chỉ 48 MP. Tuy nhiên, người dùng vẫn hy vọng Apple luôn khám phá phần mềm và thuật toán hình ảnh để làm cho camera iPhone sắc nét hơn, và chưa rõ liệu các kỹ thuật của Samsung có thể khiến camera trên iPhone 14 Pro trở nên kém cỏi hay không. Theo lộ trình, phải tới đầu 2023, Galaxy S23 Ultra mới trình làng. Sản phẩm dự kiến có cụm camera vuông nhưng mỏng hơn đáng kể so với thế hệ hiện tại hay iPhone 13 Pro Max. Ngoài cụm camera này, dự kiến Galaxy S23 Ultra còn được nâng viên pin lên dung lượng 5.000 mAh, cảm biến vân tay tốt hơn, sử dụng chipset cao cấp nhất của Qualcomm. Mời các bạn xem video: Samsung Galaxy S20 FE Official TVC: For the fans

Các tin đồn mới đây khẳng định, Samsung sẽ sử dụng cảm biến 200 MP cho Galaxy S23 Ultra. Hiện tại chỉ có hai smartphone trên thị trường đi kèm camera 200 MP. Camera chính trên bản S23 Ultra, dự kiến ra mắt đầu năm tới, sẽ có cảm biến ảnh Isocell HP1 giống trên Motorola X30 Pro và có thể cả Xiaomi 12T sắp tới. Isocell HP1, được Samsung giới thiệu đầu tháng 9 năm ngoái, có khả năng gộp 16 điểm ảnh để thu sáng tốt hơn. Mỗi điểm ảnh có kích thước 0,64 μm. Cụ thể, công nghệ ChameleonCell cho phép ghép 4 hoặc 16 pixel cạnh nhau thành một điểm ảnh lớn. Khi gộp 16 pixel, nó trở thành một cảm biến 12,5 megapixel, với kích thước mỗi điểm ảnh 2,56 μm. Tính năng này giúp cảm biến có thể chụp tốt hơn trong các điều kiện thiếu sáng. Bên cạnh đó, Galaxy S23 Ultra cũng được cho là sẽ sử dụng cảm biến vân tay siêu âm 3D Sonic Max do Qualcomm phát triển. Không như cảm biến trên các model hiện nay, công nghệ mới cho phép người dùng quét được hai dấu vân tay cùng lúc. Qualcomm cho biết, 3D Sonic Max có diện tích tiếp xúc lớn hơn 17 lần so với thế hệ trước, nên ngoài việc quét hai vân tay để tăng cường bảo mật, nó cũng giúp tăng tốc độ nhận dạng và dễ sử dụng hơn. Mức độ chính xác của sản phẩm được khẳng định là 1:1.000.000, cao gấp 20 lần so với thông thường là 1:50.000, giúp ngăn việc giả mạo dấu vân tay. Những trang bị mới của Galaxy S23 Ultra khiến các sản phẩm của Apple trở nên "lép vế". Bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max được cho là sử dụng cảm biến chính chỉ 48 MP. Tuy nhiên, người dùng vẫn hy vọng Apple luôn khám phá phần mềm và thuật toán hình ảnh để làm cho camera iPhone sắc nét hơn, và chưa rõ liệu các kỹ thuật của Samsung có thể khiến camera trên iPhone 14 Pro trở nên kém cỏi hay không. Theo lộ trình, phải tới đầu 2023, Galaxy S23 Ultra mới trình làng. Sản phẩm dự kiến có cụm camera vuông nhưng mỏng hơn đáng kể so với thế hệ hiện tại hay iPhone 13 Pro Max. Ngoài cụm camera này, dự kiến Galaxy S23 Ultra còn được nâng viên pin lên dung lượng 5.000 mAh, cảm biến vân tay tốt hơn, sử dụng chipset cao cấp nhất của Qualcomm. Mời các bạn xem video: Samsung Galaxy S20 FE Official TVC: For the fans