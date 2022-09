Samsung tham vọng đoạt ngôi vị đỉnh cao với siêu phẩm sắp ra mắt

Theo Ice Universe, Samsung đang ấp ủ kế hoạch trở lại thời đỉnh cao với Galaxy S23 Ultra - có thể là chiếc điện thoại cao cấp tốt nhất của mình vào năm sau. Những tin đồn gần đâ cho thấy, Galaxy S23 sẽ được trang bị hệ thống chip 3nm có tên mã Exynos Quadra, và Samsung sẽ tiếp tục sử dụng kiến trúc AMD RDNA2. Điều này hứa hẹn sẽ giúp điện thoại của Samsung mạnh mẽ hơn đáng kể khi thực hiện các nhiệm vụ đồ họa chuyên sâu. Theo các tin đồn xuất hiện thời gian qua thì có vẻ như ngoại hình của Galaxy S23 Ultra sắp tới sẽ không thay đổi nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Cụ thể, nhiều báo cáo xuất hiện thời gian qua cho biết mẫu flagship Galaxy S tiếp theo của Samsung vẫn sở hữu ngoại hình vuông vức như thế hệ trước. Máy sẽ có thân máy rộng hơn một chút so với S22 Ultra trong khi độ dày thân máy giữ nguyên. Điều này cho thấy S23 Ultra dường như vẫn xuất hiện với màn hình có kích thước 6.8 inch, đi kèm thiết kế cong tràn về hai cạnh và có khe chứa bút S Pen. Những thay đổi trong thiết kế của Galaxy S23 Ultra so với thế hệ trước chỉ đến từ cụm camera sau khi điện thoại này được cho là sở hữu cảm biến 200MP mới, có kích thước lớn hơn nhiều so với máy ảnh 108MP của S22 Ultra hiện tại. Một báo cáo xuất hiện cách đây không lâu cho biết, dòng Galaxy S23 sắp tới của Samsung sẽ chỉ sử dụng SoC cao cấp thế hệ mới của Qualcomm. Điều đó có nghĩa là Galaxy S23 Ultra sẽ được cung cấp sức mạnh đến từ bộ xử lý Snapdragon 8 Gen 2. Bên cạnh đó, sẽ không ngạc nhiên khi Galaxy S23 Ultra sẽ cung cấp cho người dùng ít nhất 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong, không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng microSD. Chưa hết, do điện thoại này có độ dày thân máy không đổi so với thế hệ trước nên nhiều khả năng nó cũng đi kèm với thỏi pin dung lượng 5,000 mAh với hỗ trợ sạc nhanh 45W như Galaxy S22 Ultra hiện tại. Nhiều tin đồn xuất hiện thời gian qua cho biết, Samsung sẽ mang đến nâng cấp lớn cho chiếc flagship Galaxy S tiếp theo của mình. Cụ thể, Galaxy S23 Ultra được cho là sẽ có cảm biến 200MP mới dẫn đầu trong hệ thống 4 camera chất lượng của máy. Hiện tại chỉ có hai smartphone trên thị trường sở hữu máy ảnh 200MP, tuy nhiên có sự khác biệt về công nghệ cốt lõi bên trong chúng khi hai sản phẩm này sử dụng các cảm biến ISOCELL HP1 và HP3, mặc dù đều đến từ Samsung. Đối với Galaxy S23 Ultra, nhà sản xuất Hàn Quốc được đồn là sẽ sử dụng cảm biến ISOCELL HP2 chưa được phát hành cho flagship này. Hy vọng Samsung sẽ mang đến một số cải tiến để khả năng chụp ảnh chiếc smartphone cao cấp tiếp theo của mình vượt trội các đối thủ. Mời các bạn xem video: Samsung Galaxy S20 FE Official TVC: For the fans

