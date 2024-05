Rùng mình 'thị trấn ma' thoắt ẩn thoắt hiện, đến đêm là mất hút

Ban ngày," thị trấn ma" Al Madam không khác gì những ngôi làng khác, với dấu vết cho thấy người dân bản địa từng sống ở đó. Tuy nhiên, vào buổi tối, ngôi làng biến mất, chỉ còn lại cát vàng. Điều này đã khiến ngôi làng trở thành một trong những địa điểm bí ẩn nhất thế giới. Các nhà khoa học đã đưa ra ba giả thuyết để giải thích hiện tượng này. Ban đầu, họ cho rằng ngôi làng bị nhấn chìm bởi cát lún, nhưng nhận định này bị bác bỏ vì ban ngày ngôi làng không bị ảnh hưởng bởi cát lún. Một số nhà khoa học cho rằng hiện tượng ảo ảnh khiến ngôi làng biến mất vào ban đêm. Ảnh hưởng của sa mạc nóng và biển lạnh làm khúc xạ ánh sáng khiến ngôi làng như biến mất. Tuy nhiên, khả năng xảy ra ảo ảnh thường xuyên như vậy là rất nhỏ. Giả thuyết khả thi nhất là ngôi làng bị vùi lấp bởi cát do gió thổi. Ngôi làng từng là nơi sinh sống của bộ tộc Al Kutbii. Do khai thác tài nguyên quá mức, môi trường bị tàn phá và sa mạc hóa, người dân phải rời đi. Gió thổi cát vùi lấp ngôi làng vào ban đêm, nhưng ban ngày, gió di chuyển cát đi nơi khác, làm ngôi làng hiện ra. Mặc dù vẫn chưa có lời giải chính thức, ngôi làng Al Madam đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Tuy nhiên, các nhà khoa học khuyến cáo du khách nên thăm ngôi làng vào ban ngày và tránh đi một mình vào ban đêm để đảm bảo an toàn. Ngôi làng Al Madam là một ví dụ điển hình về sự bí ẩn của thiên nhiên và hiện tượng kỳ lạ mà con người vẫn chưa thể hoàn toàn giải thích. Mời quý độc giả xem thêm video: Giải mã bí ẩn hồ nước dưới lòng đất lớn nhất hành tinh.

