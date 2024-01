Rùng mình 10 loài mãng xà khổng lồ nhất thế giới

Trăn Anaconda xanh (tên khoa học Eunectes murinus). Đây là đại diện tiêu biểu, là một chi rắn khổng lồ sống ở lưu vực sông Amazon, Nam Mỹ. Chúng thường được gọi với cái tên rút gọn là trăn Nam Mỹ. Trong số các loài của mình chỉ trăn Anaconda xanh là giống có kích thước lớn và cân nặng nhất thế giới. Con trưởng thành có thể dài tới 9 mét và nặng 250 kg. Kích thước ngoại cỡ của chúng chỉ kém về chiều dài cơ thể với duy nhất một loài đó là trăn gấm châu Á. Đã từng có báo cáo lịch sử do các nhà thám hiểm người Châu Âu từng tới Nam Mỹ mô tả, họ nhìn thấy những con trăn khổng lồ dài tới 50 mét. Trăn Nam Mỹ nói chung còn là loài reo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân bởi chúng là loài… thích ăn thịt người. Trăn Miến Điện (tên khoa học Python bivittatus). Trăn Miến Điện là một trong những loài họ rắn lớn nhất trên thế giới.

Loài này có nguồn gốc do sự thay đổi lớn của khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của Nam Á và Đông Nam Á. Bởi vậy chúng có thể được tìm thấy ở khu vực gần nguồn sông hồ hoặc trong rừng sâu. Một cá thể trăn Miến Điện có chiều dài trung bình là 3,7 mét, song trong thực tế đã phát hiện được cá thể dài tới 5,74 mét - thuộc về "Baby" - tên một con trăn được tìm thấy tại bang Illinois (Mỹ) 27 năm về trước.

Trăn gấm ( tên khoa học Python reticulatus). Với các tên gọi khác như Trăn vua, trăn mắt lưới châu Á, trăn gấm là một loại trăn lớn sống ở vùng Đông Nam Á và được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1801. Trăn gấm có đầu dài, nhỏ, màu vàng nhạt hoặc màu nâu, chạy dọc thân là một vệt xám đen, tạo thành dạng mắt nổi trên nền màu vàng nâu. Trăn gấm có thể dài tới 6,95 mét và dài hơn khoảng từ 2 đến 3,5 mét so với loài trăn nặng nhất thế giới là trăn Anaconda xanh. Chúng dành hầu hết thời gian trong ngày để ngủ trên cây. Là loài biết bơi, thậm chí bơi lội giỏi nên trăn gấm được ghi nhận là đã từng vượt biển sang sống tại các đảo nhỏ gần bờ để sinh sống. Đầu thế kỷ 20, chúng thậm chí còn được tìm thấy ngay tại những nơi đông đúc của Băng Cốc (Thái Lan) khi bắt và ăn thịt rất nhiều vật nuôi. Trăn đá châu Phi (tên khoa học P. natalensis). Thuộc loài rắn lớn nonvenomous vùng cận Sahara. Đây được coi là loài rắn lớn nhất châu Phi, con trưởng thành có thể dài hơn 6 mét. Năm 1958, tại Gambia, theo một báo cáo của nhà khoa học có tên Kroft, ông cho biết mình đã hạ được một con trăn đá có chiều dài cơ thể lên tới 7,5 mét, và khi tiến hành mổ bụng thì ông vô cùng kinh ngạc khi phát hiện bên trong dạ dày là xác của một con cá sấu sông Nile dài hơn 1,5 mét. Trăn Ấn Độ (tên khoa học Python molurus). Loài này được tìm thấy nhiều ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới của Nam Á và Đông Nam Á, có chiều dài cơ thể trung bình là 3 mét. Người ta từng ghi nhận được 2 cá thế trăn Ấn Độ có chiều dài cơ thể đo được là gần 3,6 mét tại Vườn quốc gia Keoladeo (Ghana) vào năm 1990. Người ta từng ghi nhận 1 cá thể trăn Ấn Độ sau khi ăn no con mồi đã nhịn đói được tới 2 năm. Hiện trăn Ấn Độ đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Rắn ngọc tía (tên khoa học Morelia amethistina). Đây là loài rắn thường được tìm thấy ở Indonexia, Papua New Guinea và Úc. Màu sắc như màu ngọc tía là đặc điểm dễ nhận ra ở loài tắn này và hiện nó đang là loài rắn bản địa lớn nhất ở châu Úc. Một con rắn ngọc tía sở hữu chiều dài tối đa là 8,5 mét. Sách kỉ lục thế giới Guiness hiện ghi nhận con rắn ngọc tía có chiều dài lớn nhất thế giới từng đo được là 7,2 mét vào năm 1954.



Rắn xiết mồi (tên khoa họa Boa constrictor). Tên của loài rắn này có lẽ đã đủ khiến người nghe… lạnh gáy. Loài rắn lớn này là một thành viên của gia đình trăn Nam Mỹ, được tìm thấy ở Bắc, Trung, Nam Mỹ và một số đảo ở Caribbean. Kích thước thông thường của một con rắn xiết mồi cái là từ 2,1 mét cho đến 3 mét và là 1,8 mét cho đến 2,4 mét đối với một con đực.

Cân nặng của chúng có thể đạt tới hơn 45 kg, tương đương trọng lượng của một người phụ nữ trưởng thành. Trăn Anaconda vàng (tên khoa học Eunectes notaeus). Trăn Anaconda vàng là một loài đặc hữu của Nam Mỹ. Giống như các loài trăn, chúng không có nọc độc và giết chết con mồi bằng cách xiết chặt chúng. Loài trăn khổng lồ này trung bình dài từ 3,3 đến 4,4 mét, cân nặng cơ thể có thể đạt từ 25 đến 35 kg. Đã từng xuất hiện cá thế trăn Anaconda vàng dài tới 4,6 mét. Trăn Anaconda đen đốm (tên khoa học eunectes deschauenseei). Đây là loài trăn lớn song lại có ít thông tin bởi chúng rất hiếm và khó tìm. Chúng được tìm thấy ở Nam Mỹ, Đông Bắc Brazil. Lần đầu tiên người ta tìm thấy chúng là khi nhà nghiên cứu Rodolphe Meyer de Schauensee hiến tặng 1 cá thể cho sở thu Philadenphia (Mỹ) vào năm 1924.



Trăn Papua (tên khoa học Apodora papuana). Thuộc họ rắn lớn, một con trăn papua trưởng thành có thể dài trên 5 mét, tuy nhiên cơ thể chúng lại không quá nặng nề, chỉ khoảng 22,5 kg. Chúng được ghi nhận có khả năng thay đổi màu sắc cơ thể khi bị kích động hay vào mùa giao phối.

Chúng được tìm thấy ở New Guinea và vùng đảo Fegusson.Trăn Papua thường săn mồi về đêm, ăn động vật có vũ cỡ nhỏ hoặc thậm chí là các loài rắn khác. Nghe có vẻ nguy hiểm, song trăn papua lại khá chậm chạp và vô hại với con người.

