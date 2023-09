Rùa biển và loạt động vật “quý như vàng” dạt vào bờ biển Việt Nam

Vào sáng ngày 4/9, một số công nhân môi trường đang dọn rác tại bãi Trước, phường 1 (TP Vũng Tàu) thì phát hiện xác một cá thể rùa biển quý hiếm dài 1,1m, mai rộng 62 cm và nặng hơn 80 kg dạt vào mép bờ. Trên mai rùa bị nứt một đường dài chạy dọc thân. Cá thể rùa này đang trong giai đoạn phân hủy nên các công nhân trình báo cơ quan chức năng. Ảnh: Vietnamnet. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng nhận định, cá thể rùa biển trên chết từ nhiều ngày trước, khả năng do va chạm với các phương tiện hàng hải dẫn đến bị thương nặng và chết. Sau đó, nó theo từng đợt sóng trôi dạt vào bờ biển. Cơ quan chức năng TP Vũng Tàu đã tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc, lên phương án tiến hành xử lý bằng cách chôn lấp. Ảnh: Báo Tin tức. Trước đó, một số động vật quý hiếm trôi dạt vào bờ biển ở Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Cụ thể, vào chiều tối 10/5/2023, một số ngư dân và hộ kinh doanh tại bãi biển Cồn Vành phát hiện một xác cá voi đã chết, trôi dạt vào khu vực lạch trong rừng ngập mặn thuộc cửa cống lạch Các Đông, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ảnh: Lao động. Theo ước tính, con cá voi này dài khoảng 12m, ngang 2m và trọng lượng hơn 5 tấn. Vào ngày 11/5/2023, cơ quan chức năng tổ chức chôn xác cá voi đang trong giai đoạn phân hủy tại địa bàn xã Thái Thượng. Ảnh: Lao động. Vào khoảng 17h ngày 8/10/2022, trong lúc đang vá lưới tại bãi biển thôn Tân Mạch (xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), 5 ngư dân và 2 em học sinh đã phát hiện một cá thể vích có chiều dài mai 1,16m, chiều rộng mai 0,86m và nặng gần 100 kg bị sóng lớn đánh trôi dạt vào bờ biển. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng. Sau khi tiếp nhận thông tin từ các ngư dân và học sinh, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đã cử tình nguyện viên kiểm tra sức khỏe, gắn thẻ định danh số hiệu VN (C) 00029 và phối hợp với chính quyền và ngư dân địa phương đưa cá thể vích quý hiếm về lại môi trường biển. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng. Vào khoảng 6h ngày 9/12/2019, trong lúc đi làm nghề trên biển về, ông Bùi Phăng và Bùi Tiến đã phát hiện một con hải cẩu nặng khoảng 20 kg, chiều dài hơn 70 cm trôi dạt vào bờ gần khu vực bãi ngang thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế). Theo đó, họ đã dùng vợt bắt đưa về nhà và chăm sóc cẩn thận trong bể nước. Ảnh: TTXVN. Sau khi nhận được tin báo, Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đạt được thỏa thuận và hỗ trợ người dân bắt được cá thể hải cẩu trên rồi bàn giao lại cho đại diện Trung tâm Cứu hộ sinh vật biển Nha Trang để chăm sóc trước khi đưa trở lại thiên nhiên. Ảnh: TTXVN. Sáng 26/10/2016, em Nguyễn Quyết (16 tuổi, ngụ tổ dân phố An Cư Tây, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh TT - Huế) bơi thuyền trên đầm Lập An (Lăng Cô) phát hiện một cá thể rùa nổi lên trên mặt nước nên quyết định đưa về nhà chăm sóc, bảo vệ và báo cho chính quyền địa phương cùng Chi cục Thủy sản tỉnh. Ảnh: Dân trí. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, cá thể rùa biển mà Quyết phát hiện trôi dạt vào đầm Lập An là loài đồi mồi, họ Vích, bộ rùa biển (tên khoa học Eretmochelys imbricata). Cá thể rùa biển quý hiếm này có kích thước dài 50 cm, chiều rộng mai 35 cm, nặng 6 kg, sức khỏe bình thường, mai rùa có 4 đôi tấm vảy đối xứng dạng lợp ngói, đầu nhọn. Được cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, gia đình em Nguyễn Quyết đồng ý thả cá thể đồi mồi về vùng biển thị trấn Lăng Cô. Ảnh: Dân trí. Mời độc giả xem video: Cận cảnh 5 loài rùa biển quý hiếm của Việt Nam liệt kê trong Sách Đỏ.

