Rò rỉ tin đồn mới nhất về iPhone 14 ngay trước thềm ra mắt

Một tài khoản có tên "yeux1122" trên blog Naver (Hàn Quốc) đã tiết lộ rằng, Apple không còn cung cấp màu xanh dương cho iPhone 14 Pro mà thay vào đó, mẫu iPhone cao cấp sẽ có màu tím đậm, bạc, vàng, xám, xanh lá cây. Đối với iPhone 14 và 14 Max, Apple vẫn gắn bó với phần lớn bảng màu năm 2021, trừ màu hồng. Như vậy, chúng sẽ có màu đen, trắng, xanh dương, đỏ, tím và xanh lá cây. Bên cạnh đó, theo yeux1122, dù Apple đã thử nghiệm bản titan, công ty kết luận nó quá đắt và khó sản xuất số lượng lớn nên sẽ không cung cấp cho khách hàng. Vì vậy sẽ không có iPhone 14 bản titan. iPhone 14 và 14 Pro sẽ dùng nam châm mạnh hơn, gắn phụ kiện chắc hơn bên cạnh "phụ kiện pin độc quyền" mới. Apple giới thiệu sạc không dây MagSafe trên iPhone 12 nhưng chưa có thay đổi lớn từ đó tới nay. Người này cũng tiết lộ chip A16 Bionic trên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max không chỉ nâng cấp về hiệu suất so với chip A15 Bionic mà còn cải thiện khả năng quản lý nhiệt độ. Cuối cùng tài khoản yeux1122 cho rằng iPhone 14 Pro có bộ nhớ thấp nhất 128GB dù giá cao hơn iPhone 13 Pro. Ngoài ra, sẽ không có iPhone 14 Pro bản 2TB mà cao nhất là 1TB. Trước thềm ra mắt iPhone 14, một tin đồn đã chỉ ra dòng Pro năm nay sẽ có công suất sạc tới 30 W. Leaker nổi tiếng DuanRui cho biết một hãng sản xuất phụ kiện đã gửi củ sạc mới cho giới truyền thông, đồng thời cho biết nó sẽ xuất hiện trong video quảng cáo iPhone 14 vào tháng 9. Tuy nhiên, dây sạc hãng sản xuất này đưa ra vẫn sử dụng cổng Lightning truyền thống. Vì thế, rất có thể Apple dự tính sẽ đổi sang cổng USB-C vào năm 2023 với iPhone 15. Hồi tháng 3, nhà phân tích Ming-Chi Kuo đã khẳng định Apple sẽ ra mắt bộ sạc GaN 30W được thiết kế lại với công nghệ hoàn toàn mới vào năm 2020. Trước đó, hãng công nghệ đã ra mắt sạc GaN 35 W trên chiếc MacBook Air M2. Do đó, nâng cấp củ sạc trên iPhone 14 Pro sẽ giúp Táo khuyết cạnh tranh với các hãng smartphone khác trong cuộc đua rút ngắn thời lượng sạc. Ngoài ra, người dùng Twitter Kioriku, từng dự đoán chính sách mở khóa khi đeo khẩu trang trên iPhone 13, cũng cho rằng iPhone năm nay sẽ hỗ trợ sạc nhanh 30 W. Cụ thể, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max được sạc ở mức 30W khi pin gần cạn, sau đó sẽ giảm xuống còn 25 - 27 W khi pin đạt đến ngưỡng cao hơn.

