Rộ clip người ngoài hành tinh bị bắt giữ, chuyên gia giải mã chấn động

Sự việc xuất phát từ một đoạn video ghi lại cảnh một người ngoài hành tinh màu xám ngồi trên ghế và phát ra âm thanh kỳ lạ, trong khi hai binh sĩ nói chuyện với nó bằng tiếng Bồ Đào Nha. Video này lan truyền trên mạng và gây tranh cãi lớn. (Ảnh chụp từ clip) Câu chuyện xung quanh video cho biết, hai binh sĩ canh gác đã bí mật quay video người ngoài hành tinh bị bắt giữ tại một căn cứ quân sự ở Brasilia, Brazil, và bị bắt giữ sau khi video bị rò rỉ. Người ngoài hành tinh sau đó được chuyển giao cho Mỹ. (Ảnh chụp từ clip) Tuy nhiên, sau khi nhóm điều tra tìm hiểu, họ đã phát hiện ra rằng đoạn video này là giả mạo. Người đăng tải video ban đầu, Philipe Kling David, là Chủ tịch một công ty về dịch vụ nghe nhìn, thiết kế web và sản xuất phim hoạt hình có hiệu ứng đặc biệt. (Ảnh chụp từ clip) David cũng viết về các chủ đề siêu nhiên trên blog cá nhân và đã sáng tác một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng có liên quan. Đoạn video này thực tế là một sản phẩm phim hoạt hình do David tạo dựng trên máy tính để minh họa cho cuốn tiểu thuyết của mình. (Ảnh chụp từ clip) Những tranh cãi và xôn xao về câu chuyện "người ngoài hành tinh xám bị bắt giữ ở Brazil" xuất phát từ việc một số người đã loại bỏ địa chỉ website gốc của David và đưa đoạn video lên các trang mạng khác như là một sự kiện có thật. (Ảnh chụp từ clip) Trong suốt nhiều năm qua, giới khoa học nỗ lực giải mã bí ẩn về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Trong khi các chuyên gia chưa tìm được bằng chứng xác thực, một số người tin rằng sinh vật ngoài Trái Đất có làn da màu xám. Sở dĩ nhiều người tin người ngoài hành tinh có diện mạo như vậy là vì một số bộ phim mô tả các sinh vật ngoài Trái Đất có làn da khác với con người. Những sinh vật bí ẩn này có làn da màu bạc nổi bật và có thể nhìn thấy rõ từ xa. Không những vậy, những người theo thuyết âm mưu cho rằng, chủng tộc người ngoài hành tinh Greys là người láng giềng gần nhất với chúng ta. Theo thuyết âm mưu này, người ngoài hành tinh đến từ một ngôi sao thuộc chòm sao Zeta Reticuli (một hệ thống sao nằm đâu đó ở phía Nam bầu trời). Do sống ở hành tinh có các điều kiện sinh tồn khác với Trái Đất nên người ngoài hành tinh cao khoảng 1m, sở hữu đôi mắt to và làn da màu xám, trơn nhẵn. Mời quý độc giả xem thêm video: Giả thuyết về sự tồn tại người ngoài hành tinh gây “chấn động”.

