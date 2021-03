Quỷ Tasmania xuất hiện tại Australia sau hàng nghìn năm biến mất

Là loài ăn xác thối, quỷ Tasmania đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một hệ sinh thái lành mạnh, cân bằng - đó là lý do tại sao các nhà khoa học đã cố gắng rất nhiều để đưa chúng trở lại. Với kích thước tương đương với loài chó cảnh, quỷ Tasmania nổi tiếng vì sự hung dữ và bộ hàm mạnh mẽ, vốn có thể gặm những khối thịt lớn thành mảnh vụn trong vài phút. Tuy nhiên, loài động vật này đã bị xóa sổ hoàn toàn ở lục địa Australia vào thời điểm 3000 năm trước. Sự xuất hiện của giống chó dingo đến từ Đông Nam Á được cho là nguyên nhân chính khiến một loạt động vật có túi như hổ Tasmania và quỷ Tasmania bị tuyệt chủng. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây lại cho thấy, chính các hành động của con người mới là nguyên nhân chủ yếu khiến quỷ Tasmania biến mất khỏi Australia hàng thiên niên kỷ trước. Khi các thợ săn thời tiền sử giết chết hết các loài động vật ăn cỏ có kích thước lớn (được gọi chung là Megafauna), quỷ Tasmania đã rơi vào cảnh thiếu thốn thức ăn. Vào những năm 1990, loài động vật có túi này đã tiếp tục suy giảm mạnh về mặt số lượng do chúng mắc phải căn bệnh ung thư mặt truyền nhiễm (hay Bệnh khối u mặt quỷ) không thể cứu chữa được. Chính căn bệnh này đã khiến quần thể quỷ Tasmania hiếm hoi còn sót lại trên đảo Tasmania, ngoài khơi phía Nam của Australia, giảm xuống chỉ còn 25.000 con. Giờ đây, nhờ nỗ lực của các nhà bảo tồn, hàng chục cá thể của loài động vật ăn thịt nhỏ bé có nguy cơ tuyệt chủng này đã lần đầu tiên trở lại lục địa Australia sau hàng nghìn năm. Tổ chức phi chính phủ Australia Aussie Ark đã thả 26 con quỷ Tasmania vào một khu bảo tồn động vật hoang dã rộng 400 ha ở phía bắc Sydney, bang New South Wales. Các nhà y sinh học tìm thấy tổng cộng 6 hợp chất kháng khuẩn trong sữa loài quỷ Tasmania trong khi con người chỉ có duy nhất 1. Họ hi vọng có thể tiến hành thí nghiệm để áp dụng những hợp chất kháng khuẩn đó lên con người để chống các vi khuẩn kháng kháng sinh hiện tại. Khi thí nghiệm trên 25 loại vi khuẩn và 6 tổ hợp nấm khác nhau thì 6 biến thể này có thể tiêu diệt được vi khuẩn tụ cầu vàng – nguyên nhân của ngộ độc thực phẩm, viêm phổi, sốc độc tố, và tràng cầu khuẩn – nguyên nhân gây nhiễm trùng hệ tiết niệu và viêm màng não. Điều này thật sự rất thú vị và tuyệt vời, nghiên cứu đã chỉ ra được khả năng diệt các siêu vi khuẩn kháng kháng sinh bằng các tổ hợp chiết suất từ sữa của loài quỷ Tasmania

