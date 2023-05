Quét xác tàu Titanic, phát hiện “sát thủ” thống trị đại dương cổ đại

Kể từ khi tàu Titanic chìm vào ngày 15/4/1912, việc tìm hiểu và khám phá về nó luôn thu hút sự quan tâm và tò mò của công chúng. Những nỗ lực liên tục trong việc tìm kiếm và nghiên cứu đã được tiến hành trong suốt hơn một thế kỷ, nhưng bản quét 3D mới nhất đã đưa chúng ta gần hơn với sự thấu hiểu về tàu Titanic và hành trình định mệnh của nó. Bản quét 3D kích thước đầy đủ đầu tiên của vụ đắm tàu Titanic được tạo ra bằng cách sử dụng công nghệ lập bản đồ biển sâu kết hợp hơn 700.000 lần quét xác tàu. Bản quét này được tạo ra bởi công ty lập bản đồ biển sâu Magellan Ltd và Atlantic Productions. Trong số hàng trăm nghìn hình ảnh chụp dược, nhóm nghiên cứu của công ty Magellan đã phát hiện ra một chiếc vòng cổ có chứa vàng và răng của megalodon, được biết đến là loài cá mập khổng lồ được coi là "sát thủ" thống trị đại dương cổ đại. Megalodon là một trong những sinh vật biển huyền thoại mạnh mẽ và gợi lên sự tò mò của con người. Với kích thước khổng lồ và hàm răng sắc nhọn, Megalodon đã trở thành một trong những loài cá mập cổ đại nổi tiếng nhất trong lịch sử hành tinh chúng ta. Được biết đến với tên gọi khoa học là Carcharocles megalodon, loài cá mập khổng lồ này đã tồn tại từ khoảng 23 triệu đến 2,6 triệu năm trước. Megalodon đã chinh phục đại dương với chiều dài ổn định khoảng 15-18 mét, vượt xa các loài cá mập hiện đại như cá mập trắng và cá mập bơi đại dương. Hàm răng của Megalodon là một trong những đặc điểm nổi bật nhất của nó. Những chiếc răng khổng lồ có thể dài tới 18 cm, to gấp đôi so với chiều dài của răng cá mập trắng hiện đại. Nhờ vào những hàm răng này, Megalodon có thể cắn vỡ xương của các con mồi lớn như cá voi và hạn chế sự chống cự của chúng. Megalodon được cho là một trong những cá mập săn mồi tàn nhẫn nhất trong lịch sử. Với sức mạnh và tốc độ di chuyển của mình, nó có thể tấn công các động vật biển khác trong một đòn chí mạng. Sự xuất hiện của Megalodon đã tạo ra một sự cân bằng sinh thái trong các hệ sinh thái đại dương cổ đại. Tuy nhiên, Megalodon đã tuyệt chủng khoảng 2,6 triệu năm trước, chấm dứt sự tồn tại của mình sau hơn 20 triệu năm. Nguyên nhân chính dẫn đến sự tuyệt chủng của Megalodon vẫn chưa được xác định chính xác. Có nhiều giả thuyết cho rằng sự biến đổi khí hậu và sự suy giảm nguồn thức ăn có thể là những yếu tố quan trọng. >>>Xem thêm video: Choáng với hình ảnh chưa từng được công bố về xác tàu Titanic.

