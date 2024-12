Quái vật biết bay hoàn toàn mới lộ diện ở Trung Quốc

Một loài quái vật bay mới, Meilifeilong youhao, đã được phát hiện ở Liêu Ninh, Trung Quốc, từ những phiến đá kỷ Phấn Trắng. Hài cốt của hai cá thể được tìm thấy ở hệ tần Jiufotang, TP Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, có sải cánh lên tới 2,16 m. (Ảnh: Maurilio Oliveira) Các nhà nghiên cứu xác định loài này thuộc họ Chaoyangopteridae, một nhóm dực long kích cỡ trung bình với mào cao, chủ yếu phân bổ ở châu Á. Một trong hai mẫu vật được bảo quản trong tình trạng tốt nhất, bao gồm hầu hết các phần xương trên cơ thể.(Ảnh: Scientific Reports) Mẫu vật thứ hai chỉ bao gồm các phần trước của hàm trên và vòm miệng, thuộc về một cá thể nhỏ hơn. (Ảnh: Species New to Science) Nghiên cứu về loài quái vật bay này đã được công bố trên tạp chí Scientific Reports.(Ảnh: X.com) Cách đây không lâu, một loài quái vật mới, nửa giống bò sát, nửa giống chim, đã được khai quật từ phiến đá 121 triệu năm tuổi tại "kho tàng cổ sinh vật học" Đồi Bồ Câu, Trung Quốc. Được đặt tên là Migmanychion laiyang, loài này thuộc nhóm khủng long maniraptorian, tổ tiên của loài chim hiện đại.(Ảnh: Sci.News) Migmanychion laiyang là thành viên hoàn toàn mới, chưa từng được phát hiện ở bất kỳ đâu, có cánh tay dài, bàn tay ba ngón và xương hình bán nguyệt ở cổ tay. (Ảnh: New Dinosaur Alert) Hóa thạch được tìm thấy tại hệ tầng Long Giang ở Nội Mông, Trung Quốc.(Ảnh: Discover) Khu vực Đồi Bồ Câu đã thu hút sự chú ý vì bảo tồn đặc biệt các hóa thạch của Quần xã sinh vật Jehol. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Cretaceous Research.(Ảnh: Descubriendo China) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện “quái vật' đầu chim, đuôi khủng long, chấn động cả giới khảo cổ.

