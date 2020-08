Qua mặt Bà Tân Vlog, thanh niên nhận “gạch” vì món siêu to khổng lồ

Nếu ở Việt Nam kênh Youtube Bà Tân Vlog luôn gây chú ý khi thực hiện món ăn siêu to khổng lồ thì mới đây, tại Trung Quốc tiếp tục xuất hiện một food blogger khác gây sốt với thực đơn toàn những món làm với số lượng cực nhiều. Kênh Tik Tok này có tên là @wildfood007, dù hiện tại chưa biết danh tính chủ nhân của nó thế nhưng tài khoản đã nhận về lượng tương tác cực lớn. Được biết, đây vốn là kênh dạy nấu ăn của một người đàn ông Trung Quốc. Hiện tại, kênh này đang sở hữu hơn 1,4 triệu lượt theo dõi cùng 13,5 triệu likes. Dù đạt được con số theo dõi không hề nhỏ, tuy nhiên họ tên, nghề nghiệp cũng như quê quán cụ thể của người đàn ông này vẫn là ẩn số. Đoạn video nhiều lượt xem nhất trên kênh @wildfood007 hiện đã đạt hơn 36,5 triệu views. Những video của @wildfood007 chuyên làm những món "siêu to khổng lồ" với 90% bối cảnh quay ở ngoài thiên nhiên. Hơn hẳn Bà Tân Vlog, kênh của @wildfood007 làm món ăn với số lượng cực lớn. Tất cả mọi thứ từ dụng cụ nấu ăn đến các nguyên liệu đều được chuẩn bị cực kỳ công phu. Cả các dụng cụ nấu ăn cũng "siêu to khổng lồ" không kém. Các nguyên liệu mà người đàn ông này chuẩn bị đều có kích thước rất lớn với số lượng cực kỳ nhiều. Phong cách làm video kỳ lạ này khiến không ít người dùng TikTok tò mò, đồng thời cũng làm nổ ra vô vàn ý kiến trái chiều. Mời quý độc giả đón xem thêm video TikTok kiếm tiền như thế nào? - Nguồn: VTV24

Nếu ở Việt Nam kênh Youtube Bà Tân Vlog luôn gây chú ý khi thực hiện món ăn siêu to khổng lồ thì mới đây, tại Trung Quốc tiếp tục xuất hiện một food blogger khác gây sốt với thực đơn toàn những món làm với số lượng cực nhiều. Kênh Tik Tok này có tên là @wildfood007, dù hiện tại chưa biết danh tính chủ nhân của nó thế nhưng tài khoản đã nhận về lượng tương tác cực lớn. Được biết, đây vốn là kênh dạy nấu ăn của một người đàn ông Trung Quốc. Hiện tại, kênh này đang sở hữu hơn 1,4 triệu lượt theo dõi cùng 13,5 triệu likes. Dù đạt được con số theo dõi không hề nhỏ, tuy nhiên họ tên, nghề nghiệp cũng như quê quán cụ thể của người đàn ông này vẫn là ẩn số. Đoạn video nhiều lượt xem nhất trên kênh @wildfood007 hiện đã đạt hơn 36,5 triệu views. Những video của @wildfood007 chuyên làm những món "siêu to khổng lồ" với 90% bối cảnh quay ở ngoài thiên nhiên. Hơn hẳn Bà Tân Vlog, kênh của @wildfood007 làm món ăn với số lượng cực lớn. Tất cả mọi thứ từ dụng cụ nấu ăn đến các nguyên liệu đều được chuẩn bị cực kỳ công phu. Cả các dụng cụ nấu ăn cũng "siêu to khổng lồ" không kém. Các nguyên liệu mà người đàn ông này chuẩn bị đều có kích thước rất lớn với số lượng cực kỳ nhiều. Phong cách làm video kỳ lạ này khiến không ít người dùng TikTok tò mò, đồng thời cũng làm nổ ra vô vàn ý kiến trái chiều. Mời quý độc giả đón xem thêm video TikTok kiếm tiền như thế nào? - Nguồn: VTV24