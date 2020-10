PlayStation 5 vừa lộ diện đã thành đề tài “chế ảnh” của dân mạng

Mới đây, Sony đã công bố đoạn video dài 7 phút ghi lại cảnh Giám đốc công ty này tự tay "mổ xẻ" PlayStation 5. PS5 vừa lộ diện đã nhận được phản ứng vô cùng nồng nhiệt từ cộng đồng gamer bởi qua video có thể thấy được rõ các thành phần linh kiện khủng bên trong chiếc console này. Về thiết kế, hai cánh màu trắng ở hai bên chiếc console có thể dễ dàng tháo rời như PC, PS5 còn được sử dụng kim loại lỏng để tăng hiệu suất tản nhiệt và giúp quạt làm mát chính không quá ồn. Các video chơi thử PS5 cho thấy chiếc console này hoạt động khá yên tĩnh và mát mẻ. Tuy nhiên, phần kỹ thuật không phải là tất cả những gì fan quan tâm, mà hình dáng siêu to khổng lồ của PS5 lại trở thành chủ đề "chế ảnh" hài hước của dân mạng. PlayStation 5 có kích thước 390 x 260 x 104mm, lớn hơn khá nhiều so với PS4 và cũng là chiếc console lớn nhất hiện nay. Kích thước có phần "ngoại cỡ" này lại khiến cư dân mạng phát sốt và nảy ra vô số ý tưởng so sánh hài hước. Trong bức ảnh dưới đây, PS5 đã được "phóng đại" so với kích thước thực tế. Để nhấn mạnh sự "siêu to khổng lồ" của PS5, nhiều người dùng mạng còn "làm lố" như thế này. PS5 khi đặt cạnh một chiếc case PC mini. Người này đăng tải tấm ảnh photoshop PS5 bên cạnh những tòa nhà cao tầng cùng bình luận: "PS5 to quá. Sony đã nghĩ gì không biết". "PS5 trông như một sân vận động khúc côn cầu, Sony âm mưu đầu tư bất động sản núp bóng chương trình xây dựng lại trung tâm thành phố hay sao?" Khi PS5 đến lúc phải thay SSD thì sẽ vất vả thế này, thế mới thấy trí tưởng tượng của hội game thủ thật phong phú. Kích thước và hình ảnh bộ tản nhiệt của PS5 được so sánh với tòa Jacob Javits Center ở New York, Mỹ. Không chỉ gamer, đến cả đối thủ Xbox cũng nhân cơ hội này "mỉa mai" kích cỡ quá khổ của PS5. Cụ thể, trong một bài đăng trên Twitter, tài khoản Xbox Đài Loan đã ngầm so sánh kích cỡ PS5 với tòa nhà chọc trời.

