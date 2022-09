Phát hiện vụ vận chuyển 4 chi gấu ngựa: Loài cực nguy cấp!

Vào ngày 5/9, tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế, CAQ Long Biên đã phát hiện Trần Ngọc Thịnh, 39 tuổi, trú ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, chở thùng xốp bên trong cất giấu 4 chi gấu ngựa từ bến xe Nước Ngầm về khu đô thị Việt Hưng, quân Long Biên để giao cho khách. Ảnh: An ninh thủ đô. Theo kết quả giám định, 4 chi gấu mà Trần Ngọc Thịnh vận chuyển là gấu ngựa. Tại cơ quan điều tra, Trần Ngọc Thịnh khai nhận chỉ chở thuê số chi gấu này. Tổ công tác đã đưa Trần Ngọc Thịnh và tang vật về trụ sở để làm rõ. Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra. Ảnh: An ninh thủ đô. Gấu ngựa có tên khoa học là Ursus thibetanus. Loài này thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm (theo nghị định 84/2021/NĐ-CP). Ảnh: Laocai.gov.vn. Còn được biết đến với tên gọi gấu đen Tây Tạng, gấu đen Himalaya, hay gấu đen châu Á, gấu ngựa là loài gấu kích thước trung bình. Chúng có vuốt sắc, lông màu đen với hình chữ "V" đặc trưng màu trắng hay kem trên ngực. Ảnh: Laocai.gov.vn.Loài gấu ngựa có quan hệ họ hàng rất gần với gấu đen Mỹ. Một số chuyên gia tin rằng chúng có chung nguồn gốc tổ tiên ở châu Âu. Ảnh: Namdong.klth.org.vn. Khi trưởng thành, cá thể gấu ngựa có chiều dài cơ thể khoảng 1,3 - 1,9m. Con gấu ngựa đực nặng khoảng 110 - 150 kg trong khi cá thể cái nhẹ hơn, nặng khoảng 65 - 90 kg. Tuổi thọ trng bình của gấu ngựa khoảng 25 năm. Ảnh: Namdong.klth.org.vn. Là loài ăn tạp, thức ăn của gấu ngựa bao gồm: hoa quả, quả mọng, cỏ, hạt, quả hạch, động vật thân mềm, mật ong và thịt (cá, chim, động vật gặm nhấm cũng như các động vật có vú nhỏ hay xác súc vật). Ảnh: Vinwonders. Theo các nghiên cứu, gấu ngựa là loài ăn thịt nhiều hơn gấu đen Mỹ. Thế nhưng, thịt chỉ là một phần nhỏ trong khẩu phần ăn hàng ngày của gấu ngựa. Chúng có thể hung hăng, tấn công con người khi nó bị giật mình hoặc cảm thấy bị đe dọa. Ảnh: Vinwonders. Loài gấu ngựa được đưa vào danh sách trong sách đỏ IUCN (Hiệp hội bảo tồn thế giới) như là loài dễ bị thương tổn trong số các động vật đang bị đe dọa. Ảnh: Vinwonders. Loài động động quý hiếm này bị đe dọa chủ yếu là do tình trạng phá rừng và mất chỗ sinh sống. Ngoài ra, gấu ngựa còn trở thành mục tiêu của các đối tượng săn để lấy mật. Vì vậy, gấu ngựa đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng nếu không được các cơ quan chức năng bảo vệ. Ảnh: Vinwonders. Mời độc giả xem video: Nga: Gấu trúc “chiến đấu” cùng người tuyết. Nguồn: THĐT1.

