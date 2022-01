Phát hiện sốc: Trái đất là một hành tinh “dị biệt” của vũ trụ

Các nhà khoa học NASA cho biết, các ngoại hành tinh (hành tinh ngoài hệ Mặt Trời) dường như hình thành theo những dạng nhất định: các Sao Mộc nóng, các siêu Trái đất cực lạnh, các tiểu Hải Vương Tinh... Những hành tinh dù có nhiều đặc điểm giống Trái đất nhưng để chắc chắn 100% sống được thì chưa. Vì vậy, lí do chúng ta đến giờ vẫn "cô đơn" có thể do Trái đất là một hành tinh dị biệt, phát triển không giống các loại hành tinh khác trong vũ trụ. Theo Jessie Christiansen từ Viện Khoa học Ngoại hành tinh của NASA: "Các hệ hành tinh mà chúng ta đang tìm thấy không giống như hệ Mặt Trời của chúng ta. Quan trọng là hệ Mặt Trời của chúng ta có khác biệt không?" Tuy nhiên, cũng có khả năng Trái đất không phải một dạng hành tinh "đột biến" nên may mắn có sự sống, mà có thể do các phương tiện khoa học hiện đại đã bỏ sót các hành tinh thực sự giống Trái đất. Dù là một cơ quan vũ trụ đi đầu trong cuộc săn ngoại hành tinh trên thế giới, nhưng NASA cũng phải thừa nhận những khiếm khuyết của các "thợ săn ngoại hành tinh" tối tân của mình. Do phương pháp "dao động" hay còn gọi là "vận tốc xuyên tâm" phổ biến nhất để tìm kiếm ngoại hành tinh còn nhiều hạn chế nên khó mà có thể nhìn thấy ngoại hành tinh trực tiếp. Vì vậy, các nhà khoa học đã nhìn bằng cách đo đạc những lực vô hình kéo lệch ngôi sao mẹ, từ đó tính toán về thứ đang quay quanh nó. Nhưng hành tinh càng to, lực kéo càng lớn. Vì thế, hầu hết hành tinh tìm thấy theo cách này đều lớn hơn Trái Đất. Phương pháp "quá cảnh" - nôm na là đo đạc sự thay đổi độ sáng của sao mẹ khi ngoại hành tinh quay quanh nó - thì dường như chỉ tìm thấy chủ yếu những hành tinh thường xuyên đi qua sao mẹ. Nhưng những hành tinh chỉ có quỹ đạo vài giờ, vài ngày hay vài chục ngày này thì lại quá gần sao mẹ nên thường quá nóng. Vì vậy, NASA cho biết để có thể tìm ra bản sao Trái đất, họ đang nhắm tới các "thợ săn ngoại hành tinh" mới có khả năng kiểm tra bầu khí quyển để tìm dấu hiệu của oxy, mê-tan hoặc carbon dioxide. Kính viễn vọng không gian mạnh nhất từng được chế tạo - James Webb vừa được phóng lên không gian sẽ đáp ứng phần nào kỳ vọng của các nhà khoa học. James Webb được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong công cuộc khám phá không gian với khả năng "nhìn ngược quá khứ" để khám phá tất cả các giai đoạn lịch sử của vũ trụ, kể từ vụ nổ Big Bang cách đây khoảng 13,8 tỷ năm. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

