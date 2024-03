Phát hiện mới hé lộ lý do loài vượn lớn nhất thế giới tuyệt chủng

Một phần của bí ẩn về sự tuyệt chủng của loài vượn lớn nhất từng sống trên Trái đất này bắt đầu từ việc phát hiện một chiếc răng hàm khổng lồ, gọi là "răng của rồng" tại Hồng Kông vào những năm 1930. Các nghiên cứu sau đó chỉ ra rằng Gigantopithecus có kích thước răng lớn gấp ba đến bốn lần so với loài vượn lớn khác. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự tuyệt chủng của loài này vẫn mơ hồ cho đến nay. Dù đã khai quật hàng trăm chiếc răng và phần xương hàm từ các hang động ở miền nam Trung Quốc, nhưng vẫn chưa rõ vì sao Gigantopithecus đã biến mất. Nhóm các nhà khoa học Trung Quốc, Úc và Mỹ đã thu thập hóa thạch từ 22 hang động và sử dụng nhiều phương pháp đo đạc khác nhau để xác định tuổi của chúng. Kết quả cho thấy thời kỳ tuyệt chủng của Gigantopithecus diễn ra từ 215.000 đến 295.000 năm trước, sớm hơn nhiều so với dự đoán trước đây. Trong thời gian này, môi trường sống của Gigantopithecus đã thay đổi đáng kể, với sự biến mất của khu rừng rậm rạp và sự gia tăng của các khu rừng và đồng cỏ mở. Loài vượn lớn không thể thích nghi với những thay đổi này và phải chịu đựng môi trường mới khắc nghiệt hơn. Mặc dù Gigantopithecus cố gắng sử dụng thức ăn dự phòng như vỏ cây và cành cây, nhưng không đủ để duy trì sinh tồn. Kích thước khổng lồ của nó làm cho việc tìm kiếm thức ăn trở nên khó khăn hơn và khiến nó phải đối mặt với căng thẳng sinh tồn ngày càng tăng. So sánh với họ hàng đười ươi của Gigantopithecus, Pongo weidenreichi, cũng là một loài vượn, nhưng nhỏ hơn và linh hoạt hơn trong việc tìm kiếm thức ăn. Khả năng thích nghi của đười ươi đã giúp chúng tồn tại trong khi Gigantopithecus không thể vượt qua thách thức của môi trường mới. Cuối cùng, sự tuyệt chủng của loài vượn lớn nhất thế giới này là kết quả của việc không thể thích nghi với môi trường thay đổi, dẫn đến sự suy giảm về nguồn thức ăn và sự sống. Mời quý độc giả xem thêm video: Thích thú với loài vượn cáo không biết đi trên mặt đất.

